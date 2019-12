8200 Euro Geldstrafe für Dynamo Dresden

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Zweitligisten Dynamo Dresden im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen vier Fällen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Gesamthöhe von 8200 Euro belegt.

In der 65. Minute des Zweitligaspiels gegen den SSV Jahn Regensburg am 22. September 2019 wurden aus dem Dresdner Zuschauerbereich drei Feuerzeuge und zwei gefüllte Bierbecher, in der 48. und 89. Minute des Zweitligaspiels gegen Hannover 96 am 5. Oktober 2019 jeweils ein Bierbecher auf das Spielfeld geworfen.

Vor Spielbeginn und im Verlauf der zweiten Halbzeit des Zweitligaspiels beim FC Erzgebirge Aue am 29. September 2019 warfen Dresdner Zuschauer mindestens fünf gefüllte Bierbecher in Richtung des Blocks der Heimfans. Desweiteren wurde in der 75. Minute im Dresdner Zuschauerbereich ein Rauchtopf gezündet.

Des Weiteren warfen Dresdner Zuschauer in der Nachspielzeit des Zweitligaspiels gegen Arminia Bielefeld am 26. Oktober 2019 einen Becher und ein Feuerzeug auf das Spielfeld. Anschließend wurde im Dresdner Zuschauerbereich ein Böller gezündet.

Der Verein hat den Urteilen zugestimmt, die Urteile sind damit rechtskräftig.