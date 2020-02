8:2! U 17 feiert Schützenfest gegen Südkorea

Die deutschen U 17-Junioren haben den Algarve Cup in Portugal mit einer Torflut beendet. Das Team von DFB-Trainer Christian Wück besiegte zum Abschluss im Estadio Municipal in Lagos Südkorea mit 8:2 (4:0) und schloss das Vier-Länder-Turnier nach zwei Siegen und einer Niederlage auf dem dritten Platz ab. Den Gesamterfolg beim Algarve Cup sicherten sich die punktgleichen Spanier nach einem 3:1 gegen Gastgeber Portugal.

"Die Jungs haben es ordentlich gemacht. Wir haben viele Tore geschossen, für uns war es ein schöner Abschluss des Turniers", sagte Wück. "Der Algarve Cup war eine gute Generalprobe für die EM-Qualifikation, die Jungs können aus den drei Spielen viel für die Zukunft lernen."

Sieb schnürt Dreierpack

Gegen die Asiaten nahm die DFB-Auswahl die Favoritenrolle sofort an und schoss sich vor 150 Zuschauern schon zur Halbzeit einen deutlichen Vorsprung heraus: Armindo Sieb (16.), Igor Matanovic (22.), Turan Calhanoglu (37.) und nochmals Sieb (40.) trafen. Nach der Pause legten der Hoffenheimer Sieb (48.), Calhanoglu (77.), Lion Semic (85.) und Emrehan Gedikli (90.) weitere Tore nach. Südkorea konnte durch Lee Taemin (56.) und Eom Seungmin (82.) zwischenzeitlich nur noch verkürzen.

Das Turnier an der portugiesischen Küste diente als Vorbereitung auf die bald anstehende zweite EM-Qualifikationsrunde in Österreich. Zum Auftakt wartet am 25. März die Auswahl der Niederlande auf das DFB-Team. Weiter geht es mit Duellen gegen Gastgeber Österreich am 28. März und erneut Portugal am 31. März.

[dfb]