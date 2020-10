8,19 Millionen sehen 3:3 gegen Schweiz

Das 3:3 der deutschen Nationalmannschaft am Dienstagabend in Köln gegen die Schweiz in der Nations League haben in der Live-Übertragung der ARD 8,19 Millionen Zuschauer verfolgt. Der Marktanteil lag bei 28,6 Prozent. Die Reichweite lag deutlich über der Quote des 2:1-Erfolgs am vergangenen Samstag in Kiew gegen die Ukraine (7,53 Millionen/26,0 Prozent) ebenfalls im Ersten.

Das Sportschau-Studio ab 20.16 Uhr schauten 4,58 Millionen (MA: 18,9), die Zusammenfassung vom U 21-EM-Qualifikationsspiel gegen Bosnien-Herzegowina (1:0) um 22.58 Uhr 4,09 Millionen (22,3) und die Zusammenfassung zu den anderen Nations-League-Spielen um 22.54 Uhr noch 3,39 Millionen (MA: 20,4).

Das 3:3 in Köln gegen die Türkei am Mittwoch vergangener Woche hatte bei RTL 6,77 Millionen Zuschauer (MA: 21,6) gelockt.