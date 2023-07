810.000 schalten bei Finalniederlage ein

Nicht nur die DFB-Frauen versammeln in diesem Sommer viele Zuschauer*innen vor dem Fernseher, auch die U 19-Frauen durften sich bei ihren EM-Spielen über ausgezeichnete Quoten freuen. Das Finale der U 19-Frauen gegen die spanische Auswahl haben in der Zielgruppe 3+ gestern in der Spitze 810.000 Menschen gesehen, im Schnitt waren es 430.000. Hinzu kommen noch 105.000 Livestream-Abrufe auf den digitalen Plattformen von Sport1.

Bereits bei dem 3-2-Halbfinalerfolg gegen Frankreich schalteten in der Spitze 510.000 Personen in der Zielgruppe 3+ beim übertragenden Sender Sport1 ein. Hinzu kommen weitere Zusehende bei dem Streamingdienst DAZN.