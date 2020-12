8000 Euro Strafe für Hoffenheimer Baumann

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Oliver Baumann vom Bundesligisten TSG Hoffenheim im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Geldstrafe in Höhe von 8000 Euro belegt.

Baumann hatte sich nach dem Bundesligaspiel bei Bayer 04 Leverkusen am 13. Dezember 2020 in einem Fernseh-Interview unsportlich über Schiedsrichter Martin Petersen (Stuttgart) geäußert und dessen Unparteilichkeit in Abrede gestellt.

Der Spieler hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.

[dfb]