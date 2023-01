8000 Euro Geldstrafe für den VfL Bochum

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Bundesligisten VfL Bochum im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 8000 Euro belegt.

In der 8. Minute des Bundesligaspiels bei Borussia Dortmund am 5. November 2022 warfen Bochumer Zuschauer drei Batterien und zwei Feuerzeuge in Richtung eines Dortmunder Spielers. In der 45. Minute wurden erneut zwei Batterien und ein Feuerzeug aus dem Gästebereich in Richtung des Spielfeldes geworfen.

Der Verein hat dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.