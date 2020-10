7,53 Millionen Fans sehen ersten Nations-League-Sieg

Die deutsche Nationalmannschaft ist in der Gunst der TV-Zuschauer wieder gestiegen. Beim ersten Sieg in der Nations League verbuchte das Team von Bundestrainer Joachim Löw eine bessere Zuschauer-Quote als zuletzt. 7,53 Millionen Fans sahen das 2:1 (1:0) in Kiew gegen die Ukraine zur besten Sendezeit in der ARD. Das entsprach einem Marktanteil von 26 Prozent.

Das 3:3 in Köln gegen die Türkei am vergangenen Mittwoch hatte 6,77 Millionen Zuschauer gelockt. Der von RTL dabei erreichte Marktanteil lag bei 21,6 Prozent.

[sid]