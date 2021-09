7:4 gegen Wales: DFB-Auswahl überzeugt

Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft hat auch das zweite Testspiel gegen Wales für sich entschieden. Im Düsseldorfer Castello siegte das Team von Nationaltrainer Marcel Loosveld mit 7:4. Nach dem knappen 3:2 Erfolg am Samstag konnte die DFB-Auswahl damit die beiden ersten Länderspiele des Jahres siegreich bestreiten.

Die DFB-Auswahl kam in der Anfangsphase nur schwer in die Partie. Nach vier Minuten gelang den Walisern eine Balleroberung in der deutschen Hälfte, die Connor Rogers mit einem platzierten Flachschuss zum 0:1 vollenden konnte.

Rekordtor zum Ausgleich

In der Folge wurde Deutschland aktiver im Spiel nach vorn. In der 12. Spielminute zog Christopher Wittig von der rechten Außenseite nach innen, um ins kurze Eck zum 1:1-Ausgleich abzuschließen. Damit erzielte Deutschlands Kapitän sein insgesamt 13. Länderspieltor und ist alleiniger DFB-Rekordtorschütze.

Die Freude über den Ausgleich hielt jedoch nicht lange. Direkt im Gegenzug vollendete Wales einen schnell ausgeführten Standard zur erneuten Führung, Jamie Owen (13.) schaltete vor dem deutschen Tor am schnellsten und traf zum 1:2. Die deutsche Auswahl schüttelte sich kurz und erhöhte den Druck - mit Erfolg. Nach einem Fehlpass der Waliser vor dem eigenen Tor kam Vidoje Matic (16.) an den Ball und schob zum 2:2 ein.

Doppelpack innerhalb Sekunden

Jetzt ging es Schlag auf Schlag, Deutschland drehte die Partie durch einen Doppelpack von Manuel Fischer. Das 3:2 fiel nach Vorarbeit durch Michael Meyer aus spitzem Winkel (16.), ehe Fischer kurz darauf durch einen satten Fernschuss auf 4:2 erhöhte (17.).

Wales gelang nach einem Fehlpass im Spielaufbau der DFB-Auswahl vor der Halbzeit durch Joe Thomas (18.) noch der Anschlusstreffer zum 4:3.

Deutschland dominiert Halbzeit zwei

Der zweite Durchgang begann ereignissärmer. Deutschland war nicht zwingend genug im Spiel nach vorn, Wales schien die verspielte Führung in der ersten Hälfte noch in den Knochen zu stecken. Nach sieben und acht gespielten Minuten in Halbzeit zwei war Fabian Schulz dann jedoch doppelt zur Stelle, schraubte das Ergebnis per Doppelpack auf 6:3. Die Gäste aus Wales steckten zu keiner Zeit auf, Adam Orme (32.) schloss aus kurzer Distanz zum 6:4 ab.

In der 36. Spielminute trug sich Malik Hadziavdic noch in die Torschützenliste ein, drückte den Ball mit der Innenseite über die Waliser Torlinie zum 7:4-Endstand.