7:0 in Ingolstadt: FC Bayern souverän weiter

Der FC Bayern München ist als letztes Team ins Achtelfinale des DFB-Pokals der Frauen eingezogen. Der Vorjahreszweite der FLYERALARM Frauen-Bundesliga löste seine Zweitrundenaufgabe beim Zweitligisten FC Ingolstadt souverän mit 7:0 (4:0). Damit stehen sämtliche zwölf Bundesligisten in der nächsten Runde. RB Leipzig, der 1. FC Nürnberg, der SC Sand und der FC Carl Zeiss Jena aus der 2. Bundesliga komplettieren das Feld.

Schon in der dritten Spielminute stellte Lea Schüller die Weichen auf Sieg, Linda Dallmann erhöhte wenig später auf 2:0 (8.). Nach weiteren Treffern von Saki Kumagai (12.) und Lina Magull (24.) ging es mit einem 4:0-Zwischenstand in die Halbzeitpause. Nach Wiederbeginn schraubten dann Carolin Simon (61.) und Giulia Gwinn (65.) das Ergebnis weiter in die Höhe. Den Schlusspunkt setzte Klara Bühl in der 77. Minute.