66. Fußball-Lehrer-Lehrgang zu Gast in den Niederlanden

Der inhaltlich und strukturell reformierte 66. Fußball-Lehrer-Lehrgang der DFB-Akademie legt den Fokus auch auf internationale Aspekte. Vom 28. bis 30. Oktober war Lehrgangsleiter Daniel Niedzkowski mit den Teilnehmern um Tim Borowski und Christian Rahn sowie U 20-Trainer Manuel Baum zu einem Workshop am KNVB Campus im niederländischen Zeist zu Gast. Gemeinsam mit den Pro-Lizenz-Kursen aus den Niederlanden und Belgien tauschten sich die Teilnehmer in den drei Tagen über Spielanalyse, Trainingsgestaltung und mögliche zukünftige Entwicklungen im Spitzen-Fußball und deren Auswirkungen auf die Trainerarbeit aus.

"Wir wollten unseren Trainern auch in diesem Jahr zusätzlich zum Auslandspraktikum einen internationalen Austausch vermitteln, in dem sie andere Perspektiven und Ansätze kennenlernen und den Blick mal von außen auf den deutschen Fußball richten können", sagte Niedzkowski. "Ich halte das für eine wichtige Erfahrung, die wir im Rahmen der Ausbildung unbedingt abbilden sollten. An einem vergleichbaren Programm der UEFA können wir nicht jährlich teilnehmen. Der KNVB war ein toller Gastgeber und hat in seiner Akademie in Zeist ein sehr schönes Setting bereitet. Da steigt die Vorfreude unsererseits darauf, solche internationale Events künftig auch als DFB in unserer eigenen Akademie ausrichten zu können."

Unterschiede in Spielanalyse und Trainingsgestaltung

Die Spielanalyse und Trainingsgestaltung gehen alle drei Verbände in den Feinheiten sehr unterschiedlich an. Dadurch eröffneten sich den Teilnehmern wichtige neue Perspektiven. Durch die ständige Arbeit in gemischten Kleingruppen wurde der Austausch untereinander gefördert. Die diskutierten Themen wurden anschließend in Trainingseinheiten auf dem KNVB Campus in der Fachsprache Englisch in der Praxis angegangen.

Die Idee eines solchen Workshops entstand erst im vergangenen Sommer. Seitdem gab es diverse Videokonferenzen und auch ein persönliches Vorabtreffen der Ausbilder in Zeist, um ein inhaltlich attraktives Programm zu stricken. Schon Anfang September hatte der DFB mit dem niederländischen Verband kooperiert. Damals veranstaltete die DFB-Akademie rund um das EM-Qualifikationsspiel gegen die Niederlande in Hamburg gemeinsam mit dem KNVB den ersten Fußball-Taktik-Hackathon.