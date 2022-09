Erzielt in der 56. Minute das 3:1 für Wolfsburg: Nationalspielerin Lena Oberdorf (3.v.l.).

6:1! Topspiel klare Sache für VfL Wolfsburg

Der aktuelle Deutsche Meister und DFB-Pokalsieger VfL Wolfsburg geht in der FLYERALARM Frauen-Bundesliga als alleiniger Spitzenreiter in die Länderspielpause. Das Team von Trainer Tommy Stroot kam am 3. Spieltag auch zum dritten Sieg, setzte sich im Topspiel gegen Bayer 04 Leverkusen eindrucksvoll 6:1 (2:1) durch. Die Rheinländerinnen kassierten nach zuvor ebenfalls zwei Siegen ihren ersten Rückschlag.

Vor 2619 Zuschauer*innen im Wolfsburger AOK Stadion ließen Jill Roord (13.), Ewa Pajor (28.), die beiden deutschen Nationalspielerinnen Lena Oberdorf (56.) und Felicitas Rauch (72.) sowie die eingewechselte Sveindis Jane Jonsdottir (74./75.) den Spitzenreiter jubeln. Für Bayer 04 konnte Jill Bayings (30., Foulelfmeter) mit ihrem dritten Saisontor im dritten Spiel zwischenzeitlich auf 2:1 verkürzen. In der zweiten Halbzeit hatten die Leverkusenerinnen, die im Mai in Wolfsburg sogar 1:7 verloren hatten, dem Favoriten aber nicht mehr allzu viel entgegenzusetzen.

Felicitas Rauch: "Saisonstart gut gemeistert"

"Wir haben die drei Aufgaben zum Saisonstart gut gelöst, was nach dem Sommer mit der Europameisterschaft nicht selbstverständlich war", sagte VfL-Linksverteidigerin und -Torschützin Felicitas Rauch im Interview mit MagentaSport: "Bayer 04 Leverkusen hat über weite Strecken der Partie aus meiner Sicht eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht. Am Ende hat sich jedoch unsere Qualität durchgesetzt. Wir haben einen sehr breiten Kader, den wir bei den zahlreichen Spielen aber auch benötigen werden."

Leverkusens Angreiferin Kristin Kögel meinte: "Es war ein sehr intensives Spiel, wir mussten sehr viel laufen. Vor allem in der zweiten Halbzeit haben wir uns dann zu viele einfache Fehler geleistet. Eine so starke Mannschaft wie der VfL Wolfsburg bestraft das dann sofort. Das Ergebnis ist im ersten Moment natürlich sehr enttäuschend. Wir werden das Spiel jedoch genau analysieren und danach den Schalter umlegen. Nach der Länderspielpause werden wir wieder neu angreifen."

Co-Produktion von Brand und Roord zum 1:0

Im Vergleich zum 2:1-Auswärtserfolg bei der TSG Hoffenheim hatte VfL-Trainer Stroot zwei Veränderungen in seiner Startformation vorgenommen. Jill Roord und Jule Brand, die in Hoffenheim als Einwechselspielerinnen die beiden Treffer erzielt hatten, begannen für Alexandra Popp und Tabea Waßmuth. Zusammen waren beide dann auch für den Führungstreffer verantwortlich. Brand legte den Ball von der Außenlinie zurück, Roord traf zur frühen 1:0-Führung (13.).

Nur zwei Minuten nach dem zweiten Wolfsburger Tor durch Ewa Pajor (28.), die nach einer Rechtsflanke von Lynn Wilms erfolgreich war, durfte die Gäste aus dem Rheinland wieder hoffen. Nationalverteidigerin Kathrin Hendrich unterlief ein Ballverlust, so dass sie Ivana Fuso danach nur noch durch ein Foul stoppen konnte. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Jill Bayings (30.) und markierte damit im dritten Saisonspiel auch ihr drittes Tor.

Drei Wolfsburger Tore in nur drei Minuten

Nach der Pause wollte Bayer 04 mehr Druck ausüben, brachte unter anderem mit Amira Arfaoui eine zusätzliche Offensivspielerin. Spätestens nach dem 3:1 durch Lena Oberdorf (56.), die nach einem Eckball von Kapitänin Svenja Huth aus kurzer Entfernung zur Stelle war, lief jedoch alles auf einen erneuten Erfolg der "Wölfinnen" hinaus.

Linksverteidigerin Felicitas Rauch (72.) mit einem eleganten Heber und die eingewechselte Sveindis Jane Jonsdottir (74./75.), die bei ihrem Doppelpack jeweils mustergültig von Ewa Pajor bedient wurde, schraubten das Ergebnis mit drei Toren innerhalb von nur drei Minuten weiter in die Höhe und untermauerten damit die erneuten Titelansprüche des VfL.

[dfb]