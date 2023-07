Startet mit einem 6:0 in die Europameisterschaft in Belgien: die U 19-Frauen

6:0 vs. Österreich: U 19 mit EM-Traumstart

Traumstart für die deutschen U 19-Frauen: Die Mannschaft von DFB-Trainerin Kathrin Peter startet mit einem 6:0-Auftaktsieg (4:0) gegen Österreich in die Europameisterschaft in Belgien.

Im RBFA Academy Stadium in Tubize konnte die deutsche Mannschaft vor 450 Zuschauer*innen schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse sorgen: Sophie Nachtigall eröffnete das Torfestival (16.) und Alara Sehitler setzte kurze Zeit später nach (18.). Wenige Minuten später erfolgt der erneute Doppelschlag durch Mara Alber (27.) und Nachtigall (29.). Nach Wiederanpfiff sorgten Franziska Kett (50.) und Sehitler (77.) für den 6:0-Endstand.

"In der Anfangsphase haben wir noch etwas gebraucht, um uns auf das Spiel der Österreicherinnen einzustellen, die viel mit langen Bällen agiert haben.", sagte DFB-Trainerin Kathrin Peter. "Nach gut zehn Minuten haben wir aber in unser Spiel gefunden und aus einer stabilen Defensive heraus dann direkt doppelt getroffen. Genau darauf haben wir im Training hingearbeitet: Sich nicht nur Chancen herauszuspielen, sondern sie dann auch eiskalt zu nutzen. Das haben die Spielerinnen heute sehr gut umgesetzt, sind nach der Führung weiter drangeblieben und haben noch in Hälfte eins doppelt nachgelegt. Im zweiten Durchgang haben wir die Partie seriös zu Ende gespielt und hochverdient gewonnen. Wir sind sehr zufrieden mit diesem Start ins Turnier und freuen uns über die drei Punkte. Jetzt heißt es, erst einmal zu regenerieren und dann am Freitag gegen Gastgeber Belgien an unsere heutige Leistung anzuknüpfen."

Komfortable Halbzeitführung

Auf ein Abtasten wurde verzichtet, beide Mannschaften starteten nervös, fanden zu Beginn nur schwer ins Spiel. Nachtigall sorgt nach Zuspiel von Franziska Kett für den ersten gefährlichen Abschluss der deutschen Frauen (7.). Anschließend tat sich die Mannschaft von Kathrin Peter im Spielaufbau schwer, Österreich wusste das zu nutzen und kam in der Anfangsphase immer wieder durch Linda Natter gefährlich nah ans Tor der deutschen Mannschaft (9.,10.). Doch davon ließ sich die DFB-Auswahl nicht verunsichern und schlug wenige Minuten eiskalt doppelt zu. Alber setzte sich auf der linken Seite stark durch, behielt die Übersicht und bediente Nachtigall im Strafraum, die nur noch zum 1:0 einschieben musste (16.). Nur zwei Minuten später behauptete İlayda Açıkgöz den Ball im Mittelfeld, spielte einen starken Steilpass auf Alara Sehitler, die den Ball ansehnlich über Keeperin Mariella El Sherif lupfte (18.). Nach dem Doppelschlag waren die Österreicherinnen sichtlich geschockt und taten sich schwer, wieder ins Spiel zu finden. Wenige Zeit später erhöhte Alber nach einer Flanke von Dilara Açıkgöz auf 3:0 (27.). Die deutsche Mannschaft spielte sich in einen Rausch und Nachtigall kam nach starker Vorarbeit von Kett über die linke Seite zum Doppelpack und netzte zum 4:0 ein (29.). Nach der deutlichen Führung kamen die Österreicherinnen zu kaum Offensivaktionen mehr und es ging mit 4:0 in die Halbzeitpause.

DFB-Team macht das halbe Dutzend voll

Nach Wiederanpfiff ließ die DFB-Auswahl nicht nach und suchte weiterhin den Weg nach vorne. Sehitler hatte das Auge für Kett, die nach einem Solo über die linke Seite zum 5:0 erhöhte (50.). Anschließend schaltete das deutsche Team einen Gang zurück, doch die Mannschaft von Michael Steiner fand auch in der zweiten Halbzeit nicht richtig in die Partie und hatte Probleme im Spielaufbau. Lediglich Keeperin El Sherif verhinderte schlimmeres und glänzte mit starken Paraden (65., 69.). Sehitler machte nach einer starken Vorarbeit von Paulina Bartz in der 77. Minute dann das halbe Dutzend voll und sorgte für den 6:0-Endstand.

Weitere Gruppengegner des deutschen Teams sind Gastgeber Belgien am 21. Juli und die Niederlande am 24. Juli. Beide Partien im Leburton Stadium in Tubize werden um 17.30 Uhr angepfiffen und von Sport1 im Free-TV sowie DAZN im Pay-TV übertragen.

[sid/mg]