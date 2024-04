6:0! U 19 mit Kantersieg gegen Ungarn

Die deutschen U 19-Frauen haben im zweiten Spiel der zweiten EM-Qualifikationsrunde den nächsten Sieg einfahren. Nach dem 2:0 (2:0) gegen Rumänien im Auftakt, setzte sich die Mannschaft von Trainer Michael Urbansky in Telki gegen Gastgeber Ungarn mit 6:0 (1:0) durch.

"Ich bin stolz auf die Mannschaft", sagt Trainer Michael Urbansky. "Wir haben das, was wir uns im Training vorgenommen haben, hervorragend umgesetzt. Wir sind geduldig geblieben und haben die Situationen ausgespielt. Das erste Tor hat uns gutgetan, in der zweiten Halbzeit war es eine klasse dominante Leistung meiner Mannschaft. Das Spiel am Dienstag ist natürlich ein Finale, wir erwarten eine körperlich starke Truppe. Wichtig ist, dass wir mit einem klaren Fokus und einer Intensität in das Spiel gehen."

Im Vergleich zum Auftakt-Spiel veränderte Trainer Michael Urbansky nur auf einer Position: Marina Scholz vom 1. FC Nürnberg startete für Melina Krüger vom Hamburger SV auf dem rechten Flügel. Die deutsche Mannschaft startete vor 117 Zuschauer*innen gut in die Partie. Kurz vor dem Halbzeitpfiff brachte Melina Reuter von Carl Zeiss Jena die deutsche Elf in Führung (45.).

Boboy erzielt Doppelpack

Zur Halbzeit ließ Urbansky die Aufstellung unverändert. Kurz nach Wiederanpfiff baute die DFB-Elf die Führung durch Marina Scholz auf 2:0 (50.) aus. Auch nach dem Treffer spielte die deutsche Mannschaft weiter zielstrebig nach vorne und erarbeite sich Chancen, Paulina Bartz von Bayer Leverkusen baute auf 3:0 aus (59.). Im Anschluss rotierte Urbansky, brachte Annaleen Böhler für Julia Mickenhagen (Bayer Leverkusen) und Delice Boboy (Bayer Leverkusen) für Melina Reuter. Nach der Einwechslung drehte Delice Boboy nochmal auf und sorgte mit einem Doppelpack (64.,72.) für die 5:0-Führung. Kurz vor Schluss netzte Laura Gloning (84.) vom FC Bayern München zum 6:0-Endstand ein.

In der Gruppe 7 führt Deutschland die Tabelle jetzt an. Für den DFB-Nachwuchs geht es am Dienstag (ab 17.30 Uhr) in Bicske im letzten Spiel der zweiten EM-Qualifikationsrunde gegen Verfolger Schweden um den Gruppensieg. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich für die Europameisterschaft, die vom 15. bis 27. Juli 2024 in Litauen stattfindet. Die U 19-Frauen hatten sich mit Siegen gegen Israel und Norwegen sowie einem Remis gegen Finnland als Gruppensieger einen Platz in der zweiten Qualifikationsrunde gesichert.

[sid/ mg]