6:0 in San Marino: U 21 feiert Auftaktsieg

Schützenfest zum Auftakt: Die deutsche U 21-Nationalmannschaft ist mit einem souveränen Sieg in die EM-Qualifikation gestartet. In San Marino hatte das neuformierte DFB-Team wenig Mühe und gewann klar 6:0 (5:0).

Tom Krauß (4.) eröffnete den Torreigen schon früh, Jonathan Burkardt (19., 43.) und Youssoufa Moukoko (39., 41.) entschieden die Partie schon in den ersten 45 Minuten. Jamie Leweling (67.) erhöhte im zweiten Durchgang auf 6:0.

"Wir haben viel gewechselt, weil sich die Jungs das verdient haben. Unserem Spiel hat das aber nicht gutgetan", sagt Stefan Kuntz nach dem Spiel. "Wir haben im zweiten Durchgang die Positionen nicht mehr gehalten, das Passspiel ist unsauber geworden. Da gibt es einiges zu besprechen. Die Jungs sind noch jung und müssen ihre Erfahrungen sammeln. So eine zweite Halbzeit ist für unsere Erkenntnisse sehr hilfreich."

DFB-Team braucht wenig Anlaufzeit

Kuntz setzte in seiner Startformation auf vier Europameister: Vor Nico Mantl im Tor verteidigten Roberto Massimo und Noah Katterbach auf den Außen und Malick Thiaw sowie Lars Lukas Mai im Zentrum. Angelo Stiller, Finn Ole Becker, Krauß und Shinta Appelkamp bildeten das Mittelfeld des DFB-Teams, vorne stürmten Neu-Kapitän Burkardt und Moukoko, der mit 16 Jahren und 286 Tagen als jüngster deutscher U 21-Spieler Geschichte schrieb.

Es dauerte keine fünf Minuten, bis sich der erste Debütant in die Torschützenliste eintrug. Die Verwirrung im Strafraum der Gastgeber nutzte Krauß eiskalt aus und wuchtete das Leder an die Unterkante der Latte. Etwas später hätte der Nürnberger auch als Assistgeber auf sich aufmerksam machen können, doch er übersah den besser postierten Burkardt und versuchte es selbst (12.).

Wie erwartet machte Deutschland das Spiel, San Marino stand hinten drin und lauerte auf Umschaltsituationen. Auch wenn sich das DFB-Team in dieser Phase nicht viele hochkarätige Chancen herausspielte - bei der individuellen Klasse war das 2:0 nur eine Frage der Zeit. Eben jene Klasse blitzte nach knapp 20 Minuten auf. Appelkamp steckte den Ball im genau richtigen Moment durch, Burkardt veredelte das Zuspiel und zirkelte den Ball gekonnt ins lange Eck.

Moukoko-Doppelschlag vor der Halbzeit

Trotz der beiden frühen Gegentore gaben sich die San-Marinesen nicht auf. Stattdessen machten sie es dem Team von Stefan Kuntz immer schwerer, durch das Defensiv-Bollwerk zu kommen. Ein Schuss von Massimo (25.) mit der Pike, den Edoardo Colombo im Tor von San Marino zur Ecke abwehrte, und ein Weitschuss von Burkardt (26.), der knapp am langen Pfosten vorbeizischte, waren noch die besten Gelegenheiten.

Das ewige Verschieben, verbunden mit einem enormen Laufpensum, hinterließ aber noch im ersten Durchgang seine Spuren. Burkardt umkurvte Colombo und spielte den Ball in Richtung Tor, Moukoko bedankte sich und schob ins verwaiste Tor ein - auch für ihn der erste Treffer für die U 21. Nur zwei Minuten später erhöhte Moukoko mit einer überragenden Willensleistung auf 4:0 - zunächst scheiterte er am starken Colombo, den Nachschuss brachte er dann aber doch im Kasten unter. Und damit nicht genug: Wiederum eine Minute später ließ auch Burkardt seinen zweiten Treffer folgen. Mit dem Rücken zum Tor drehte sich der Mainzer in klassischer Gerd-Müller-Manier um die eigene Achse und schloss ins lange Eck ab.

Dreifach-Wechsel zur zweiten Halbzeit

Zur Halbzeit wechselte Kuntz gleich dreimal. Die beiden Innenverteidiger Malick Thiaw und Lars Mai machten Platz für Maximilian Bauer und Armel Bella Kotchap, außerdem kam Jamie Leweling für Angelo Stiller. Durch die Wechsel musste sich die U 21 erstmal neu sortieren. Die erste Chance des zweiten Durchgangs ließ dennoch nicht lange auf sich warten. Nach einem Freistoß von Becker unterlief Elia Ciacci (52.) beinahe ein Eigentor. Nur Sekunden später scheiterte Moukoko an der starken Fußabwehr Colombos.

In der Folge schaltete das DFB-Team mehrere Gänge zurück, ohne die Spielkontrolle aus der Hand zu geben. Es dauerte bis zur 68. Minute, bis es vorne wieder gefährlich wurde. Dann aber richtig: Leweling eroberte den Ball in der eigenen Hälfte und machte es selber - beim abgefälschtem Schuss war auch Colombo machtlos. Auf der anderen Seite verschätzte sich Bauer bei einer Freistoßflanke, Simone Franciosi (71.) war aber etwas zu überrascht und vergab die beste Chance der Gastgeber.

Kuntz wechselte weiter munter durch und brachte in der 73. Minute Erik Shuranov und Ransford-Yeboah Königsdörffer für die beiden überragenden Burkardt und Moukoko. Gut zehn Minuten später wurde Königsdörffer (85.) in aussichtsreicher Position freigespielt, verstolperte die Chance aber. Deutschland ließ das Leder in den Schlussminuten durch die eigenen Reihen laufen und verwaltete das Ergebnis clever. Die letzte Chance des Spiels hatte Leweling (89.) der aus spitzem Winkel am abermals gut reagierenden Colombo scheiterte.

[dfb]