6:0 gegen Chile: U 17 im WM-Viertelfinale

Zweites Spiel, zweiter Sieg - und bereits vorzeitig fürs WM-Viertelfinale qualifiziert. Die deutschen U 17-Juniorinnen haben mit einem klaren 6:0 (3:0) gegen Chile im westindischen Margao auch das zweite Gruppenspiel der Weltmeisterschaft in Indien gewonnen und stehen vor der abschließenden Partie am Montag (ab 13 Uhr, im Livestream auf FIFA+) gegen Neuseeland bereits sicher unter den besten acht Teams der Welt. Deutschland führt die Tabelle der Gruppe B nach dem zweiten Spieltag mit sechs Punkten vor Nigeria (3), das zuvor 4:0 (2:0) gegen Neuseeland gewonnen hatte, und Chile (3) an.

"Die Spielerinnen haben heute eine herausragende Leistung gezeigt. ich bin extrem stolz darauf, wie sie sich über die gesamte Spielzeit präsentiert und heute allen gezeigt haben, was in ihnen steckt", sagte DFB-Trainerin Friederike Kromp. Wir waren von Anfang an direkt voller Überzeugung in der Partie, haben das Spiel an uns gerissen, waren klar in unseren Aktionen und haben keinen Zweifel daran gelassen, dass wir heute den so wichtigen zweiten Sieg einfahren wollen. Das war genau das, was wir uns für heute vorgenommen haben. Die Mannschaft hat heute enorme Spielfreude ausgestrahlt und auch in Hälfte zwei nach dem vierten Tor einfach weitergemacht. Genau so wollen wir hier bei der WM weiter auftreten."

Kromp vertraute der identischen Startelf, die bereits im ersten Spiel gegen Nigeria erfolgreich gewesen war. Laura Gloning, Annaleen Böhler, Jella Veit und Emily Wallrabenstein bildeten im taktischen 4-2-3-1 die Viererkette, davor agierten auf der Doppel-6 Mathilde Janzen und Paulina Platner. Das Mittelfeld bildeten Svea Stoldt, Alara Sehitler und Mara Alber, in der Spitze durfte Marie Steiner wieder von Beginn an spielen.

DFB-Team dominiert von Beginn die Partie

Vor 4417 Zuschauer*innen im Pandit Jawaharlal Nehru Stadium hatten die deutschen Juniorinnen von Beginn an deutlich mehr vom Spiel und erarbeiteten sich auch die erste gute Chance. Über Wallrabenstein landete der Ball im Strafraum vor den Füßen von Steiner (12.), die in Bedrängnis aus kurzer Distanz zum Abschluss kam, allerdings an Chiles Torhüterin Catalina Alvarado scheiterte. Die DFB-Auswahl blieb am Drücker und belohnte sich schließlich für ihren engagierten Auftritt: Ein Freistoß aus dem Halbfeld landete im chilenischen Strafraum und schließlich bei Janzen, die den Ball zu Veit (20.) weiterleitete. Die Kapitänin schloss aus kurzer Distanz zum 1:0 ab.

Mit dem Auftrieb der Führung setzte sich das DFB-Team in der gegnerischen Hälfte fest und kam nur vier Minuten später zum zweiten Tor: Ein Abstoß von Keeperin Alvarado landete im Mittelfeld bei Alber, die direkt Sehitler (24.) bediente. Die Spielmacherin lief noch wenige Meter und schlenzte den Ball schließlich aus halbrechter Position aus gut 19 Metern an den langen Pfosten ins Tor.

Deutschland blieb auch in der Folge das spielbestimmende Team und beschäftigte die chilenischen Verteidigerinnen ununterbrochen. Folgerichtig fiel noch vor der Pause das 3:0: Sehitler steckte klasse auf Alber (40.) durch, die frei vor Alvarado auftauchte und sich die Gelegenheit nicht nehmen ließ.

Bender trifft mit erstem Ballkontakt

Auch nach der Pause war Deutschland das klar bessere Team. Alber bediente Sehitler (48.) die im Strafraum aus halblinker Position nur knapp am langen Pfosten vorbeizielte. Die bis dahin unbeschäftigte Torhüterin Boettcher musste erstmals in der 49. Minute mit ihrem Fuß eingreifen, als Natsumy Millones aus gut acht Metern zum Abschluss kam.

In den nächsten drei Minuten überschlugen sich die Ereignisse: Nach einem Foulspiel von der chilenischen Linksverteidigerin Monserrat Hernandez pfiff Schiedsrichterin Maria Rivet (Mauritius) Elfmeter für Deutschland. Marie Steiner (58.) trat an und erzielte mit dem 4:0 ihr erstes Turniertor. Kromp wechselte im Anschluss Loreen Bender (60.) für Torschützin Steiner ein. Mit ihrem ersten Ballkontakt war die Stürmerin von Eintracht Frankfurt zur Stelle und erhöhte auf 5:0.

Die DFB-Auswahl gab sich noch nicht zufrieden und drängte auf das nächste Tor - mit Erfolg: Die in der 69. Minute für die starke Sehitler eingewechselte Laila Portella (90.+5) stellte in ihrem dritten Spiel für die deutsche U 17 in der Nachspielzeit den 6:0-Endstand her.

