6:0! Bayer Leverkusen mit Kantersieg

Bayer 04 Leverkusen hat am 2. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga den ersten Saisonsieg gelandet. Nach dem 0:3 zum Auftakt beim DFB-Pokalsieger und Vizemeister VfL Wolfsburg setzte sich das Team von Trainer Robert de Pauw im ersten Heimspiel gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg souverän 6:0 (3:0) durch und ließ den Gästen keine Chance.

Schon während der ersten Halbzeit sorgten Mittelstürmerin Nikola Karczewska (8./13.) mit einem Doppelpack und Karolina Lea Vilhjalmsdottir (23.) im Leverkusener Ulrich-Haberland-Stadion für klare Verhältnisse. Nach der Pause schraubten erneut Karczewska (49.) und Vilhjalmsdottir (54.) sowie die eingewechselte Eva van Deursen (73.) das Ergebnis weiter in die Höhe. Der Club ging im zweiten Spiel nach dem Aufstieg auch zum zweiten Mal leer aus, kommt aktuell auf null Punkte und 1:11 Tore.

FCN-Kapitänin Schmidt: "Riesiger Unterschied"

"Es ist schon ein riesiger Unterschied zwischen der Bundesliga und der 2. Bundesliga", sagte Nürnbergs Kapitänin Lara Schmidt. "Das Tempo ist höher, man bekommt weniger Raum und fast jeder Fehler wird eiskalt betraft. Für uns geht es jetzt darum, aus jedem Spiel zu lernen. Vor allem müssen wir wesentlich aggressiver verteidigen."

FCN-Torhüterin Kristin Krammer erklärte: "Wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel wird, weil Bayer 04 extrem stark ist. Dennoch bin ich überzeugt, dass wir auch als Underdog in der Liga schon bald punkten werden."

Leverkusens Spielführerin Elisa Senß meinte am Vortag ihres 26. Geburtstages: "Wir sind alle mega happy, so hatten wir uns das erste Heimspiel vorgestellt. Es war wichtig, die ersten drei Punkte einzufahren. Dazu war es auch ein überzeugender Auftritt."

Vilhjalmsdottir als Vorbereiterin und Torschützin

Die Gastgeberinnen bestimmten von Beginn an das Geschehen, spielten sich nahezu im Minutentakt gute Tormöglichkeiten heraus. Nachdem Kristin Kögel zunächst mit einem Schlenzer nur die Latte des Nürnberger Tores getroffen hatte, war nur wenig später Nikola Karczewska erstmals zur Stelle. Die 23 Jahre alte Polin, die für eine Saison von Tottenham Hotspur ausgeliehen wurde, setzte sich bei ihrem Bundesliga-Startelfdebüt im Zweikampf mit Madeleine Steck durch und traf mit einem wuchtigen Flachschuss zum 1:0 (8.).

Nur fünf Minuten später war es erneut Karczewska, die eine Flanke von Karolina Lea Vilhjalmsdottir per Direktabnahme zum 2:0 (13.) in Netz beförderte, ehe die vom FC Bayern München gekommene Vilhjalmsdottir (23.) selbst auf 3:0 erhöhte. Während die Gäste kaum einmal gefährlich vor das Bayer-Gehäuse kamen, hätte Leverkusen schon zur Pause deutlicher führen können. So scheiterte Kristin Kögel in der Schlussphase der ersten Halbzeit noch einmal an der Latte.

Levels legt zweimal von links mustergültig vor

Zu Beginn des zweiten Durchgangs machte Bayer genau dort weiter, wo das Team vor der Pause aufgehört hatte. Nach einer Flanke von Kapitänin Elisa Senß nahm Nikola Karczewska die Kugel perfekt an und ließ FCN-Torhüterin Kristin Kammer zum dritten Mal keine Abwehrmöglichkeit - 4:0 (49.).

Auf der Gegenseite waren die Gäste erstmals nah an einem Treffer, als sich eine Flanke von Franziska Mai auf die Latte des Leverkusener Kastens senkte. Sonst aber konnte sich das Team von Trainer Thomas Oostendorp offensiv kaum einmal in Szene setzen und offenbarte in der Hintermannschaft eklatante Lücken. Das nutzen erneut Karolina Lea Vilhjalmsdottir (54.) und die eingewechselte Eva van Deursen (73.) zu den weiteren Toren. In beiden Fällen leistete Janou Levels mit Hereingaben von links die mustergültige Vorarbeit.

