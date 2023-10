6. Spieltag terminiert: FC Bayern gegen Wolfsburg am 5. November

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat in Absprache mit den Medienpartnern den 6. Spieltag der Google Pixel Frauen-Bundesliga zeitgenau angesetzt. Eröffnet wird die sechste Runde am Freitag, 3. November (ab 18.30 Uhr, live auf MagentaSport und DAZN) mit der Partie zwischen dem MSV Duisburg und RB Leipzig.

Am Samstag, 4. November, treffen die TSG Hoffenheim und der SC Freiburg (ab 12 Uhr) sowie Bayer 04 Leverkusen und die SGS Essen (ab 14 Uhr) aufeinander. Am Sonntag, 5. November, steht das Topspiel der Google Pixel Frauen-Bundesliga an: Meister FC Bayern München empfängt Vizemeister VfL Wolfsburg. Die Partie wird ab 15 Uhr live im ZDF, auf MagentaSport und DAZN übertragen. Am Sonntagabend (ab 18.30 Uhr) trifft der 1. FC Nürnberg auf den 1. FC Köln. Am Montag, 6. November (ab 19.30 Uhr, live bei Sport1, Magenta Sport und DAZN), kommt es zum Duell von Werder Bremen und Eintracht Frankfurt. Alle Partien sind live bei MagentaSport und DAZN zu sehen.

[ag]