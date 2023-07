5,61 Millionen sehen Auftaktsieg der Frauen

Tolle Quote für die Frauen-Nationalmannschaft: 5,61 Millionen Zuschauer haben am Montagmorgen den 6:0-Kantersieg im WM-Auftaktspiel gegen Marokko in der Liveübertragung im ZDF verfolgt. Bei der WM 2019 hatten trotz günstigerer Anstoßzeit am Nachmittag knapp 1,3 Millionen weniger Zuschauer (4,38 Millionen) in der ARD den ersten deutschen Auftritt gegen China verfolgt.

Es wurde damit zugleich die mit Abstand beste Reichweite der öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF im bisherigen Verlauf der WM und der Tageshöchstwert einer Sendung am gestrigen Montag erreicht. Der Marktanteil betrug 60,4 Prozent.