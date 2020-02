5:4 im Elfmeterschießen: U 16-Juniorinnen besiegen Frankreich

Die deutschen U 16-Juniorinnen haben ihr Auftaktspiel beim UEFA Development Tournament in Portugal gewonnen. Gegen Frankreich setzte sich die Mannschaft von DFB-Trainerin Anouschka Bernhard nach torloser regulärer Spielzeit 5:4 im Elfmeterschießen durch. Am Sonntag (ab 17 Uhr) folgt das Duell mit den Niederlanden, bevor es am Mittwoch (ab 11 Uhr) zum Abschluss gegen Gastgeber Portugal geht.

"Ich bin zufrieden mit der Leistung der Mannschaft. Wir hatten in den ersten 15 Minuten Probleme, weil die Spielerinnen sehr nervös waren, haben aber danach immer besser ins Spiel gefunden und haben die Kontrolle übernommen und für 65, 70 Minuten die Partie dominiert", fasste Bernhard das Spielgeschehen zusammen, sah aber gerade in der Offensive noch Verbesserungsbedarf: "Wir haben uns nicht viele hochkarätige Chancen erarbeitet. Da fehlte im letzten Drittel die Präzision".

Beim Stand von 3:3 scheiterte die Französin Chloe Neller mit ihrem Strafstoß an Torhüterin Kiara Beck, den entscheidenden fünften deutschen Versuch verwandelte Marlene Wild vom FC Würzburger Kickers. Zuvor hatten Ilayda Acikgöz, Sonja Lux, Fiona Gaißer und Jenny Löwe ihre Versuche im französischen Gehäuse eingenetzt.

