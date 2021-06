5:3 nach Verlängerung: Spanien schaltet Kroatien aus

Spanien hat das Viertelfinale bei der EURO 2020 erreicht. Der dreimalige Europameister bezwang in Kopenhagen Vizeweltmeister Kroatien 5:3 (3:3, 1:1) nach Verlängerung und gewann erstmals seit dem EM-Finale von 2012 wieder ein K.o.-Spiel bei einem großen Turnier.

In der Runde der letzten Acht trifft das Team von Trainer Luis Enrique am Freitag (ab 18 Uhr) in St. Petersburg auf Weltmeister Frankreich oder die Schweiz. Die Kroaten um Superstar Luka Modric scheiterten wie 2016 im Achtelfinale.

Ein kurioses Eigentor von Pedri (20.) brachte Kroatien in Führung, doch Spanien ging durch Pablo Sarabia (38.), Cesar Azpilicueta (57.) und Ferran Torres (77.) mit 3:1 in Führung. Mislav Orsic (85.) und Mario Pasalic (90.+2) erzwangen doch noch die Verlängerung, in der Alvaro Morata (100.) und Mikel Oyarzabal (103.) für die Entscheidung sorgten.

