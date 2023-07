510.000 schalten bei Halbfinalsieg ein

Nicht nur die DFB-Frauen versammeln in diesem Sommer viele Zuschauer*innen vor dem Fernseher, auch die U 19-Frauen dürfen sich bei ihren EM-Spielen über ausgezeichnete Quoten freuen. Beim packenden 3:2-Halbfinalerfolg nach Verlängerung gegen Frankreich schauten beim übertragenden Sender Sport1 im Free-TV 510.000 Personen in der Zielgruppe 3+ in der Spitze ein, hinzu kommen weitere Zusehende bei DAZN.

Auch das Endspiel gegen Spanien am Sonntag (ab 17.30 Uhr) wird bei Sport1 und DAZN live gezeigt.

