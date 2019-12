50.000 Follower auf Instagram: Tolle Preise mit der 3. Liga gewinnen

Das kann sich sehen lassen! Seit Oktober 2018 ist die 3. Liga mit einem eigenen Kanal auf Instagram vertreten und hat nun, ein gutes Jahr später, bereits die Marke von 50.000 Followern geknackt. Dafür sagt das DFB-Onlineteam Danke - mit drei tollen Preisen für die Instagram-Community.

Die 3. Liga verlost mit Unterstützung ihrer Partner ein Jahresabo MagentaSport, ein Exemplar von FIFA 20 von EA Sports für die PS4 oder Xbox One sowie zwei VIP-Tickets von Liga-Hauptpartner bwin für ein Heimspiel des eigenen Lieblingsklubs in der 3. Liga. Mitmachen beim Gewinnspiel können Fans auf unserem Instagram-Kanal. Folge dort der 3. Liga und versuche Dein Glück. Mitmachen lohnt sich!

Täglich frische Inhalte auf Instagram

Auf dem Account @3.liga bekommen die Fans nicht nur die Ergebnisse, Tabellen und aktuellen Daten geboten. Hier gibt es darüber hinaus jede Menge emotionale Fotos, Grafiken und Videos mit Highlight-Szenen aus der 3. Liga. Die Spieler verraten ihre Top 3 in verschiedenen Kategorien oder zeigen sich im "Best of 3" auf IG-TV mal von einer anderen Seite.

Auch die Insta-Story bietet täglich frische Inhalte. Dort wollen wir wissen, was die Fans bewegt. Außerdem können sie regelmäßig bei kniffligen Quizfragen ihr Wissen über die dritthöchste Spielklasse im deutschen Fußball testen. Die offiziellen Hashtags der 3. Liga sind #3Liga, #zeigtsuns und #fu3ball. Neben Instagram ist die 3. Liga in den sozialen Netzwerken auch auf Facebook und Twitter mit offiziellen Kanälen vertreten.