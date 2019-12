5000 Euro Geldstrafe für Stuttgarts Trainer Tim Walter

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Trainer Tim Walter vom Zweitligisten VfB Stuttgart im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Geldstrafe in Höhe von 5000 Euro belegt.

Walter hatte sich in der Pressekonferenz im Anschluss an das Zweitligaspiel beim FC Erzgebirge Aue am 23. August 2019 unsportlich gegenüber Schiedsrichter Felix Zwayer (Berlin) und dem Video-Assistenten geäußert.

Der Trainer beziehungsweise der Verein haben dem Urteil zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.