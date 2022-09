5000 Euro Geldstrafe für Bayer Leverkusen

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Bundesligisten Bayer Leverkusen im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 5000 Euro belegt.

In der 72. Minute des DFB-Pokalspiels beim SV Elversberg am 30. Juli 2022 warfen Leverkusener Zuschauer zwei PET-Flaschen und drei Plastikbecher in Richtung des Spielfeldes. Von den Wurfgeschossen wurde niemand getroffen.

Der DFB-Kontrollausschuss orientiert sich hierbei am Strafzumessungsleitfaden, für die Verstöße ist für Vereine der Bundesliga eine Summe von 1000 Euro pro geworfenem Gegenstand vorgesehen.

Der Verein hat dem Urteil zugestimmt. Das Urteil ist damit rechtskräftig.

[dfb]