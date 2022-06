5000 Euro Geldstrafe für Arminia Bielefeld

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Bundesligisten Arminia Bielefeld im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit zwei Geldstrafen in Gesamthöhe von 5000 Euro belegt.

In der 49. Spielminute des Bundesligaspiels beim VfL Wolfsburg am 9. April 2022 wurde im Bielefelder Zuschauerbereich ein Bengalisches Feuer abgebrannt. Darüber hinaus zündeten Bielefelder Zuschauer im Rahmen des Bundesligaspiels beim 1. FC Köln am 23. April 2022 mindestens vier pyrotechnische Gegenstände.

Der Verein hat den beiden Urteilen zugestimmt, die Urteile sind damit rechtskräftig.

[dfb]