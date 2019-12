5:0 zum Saisonauftakt gegen die Schweiz

Die U 15-Juniorinnen-Nationalmannschaft ist erfolgreich in ihre Länderspielsaison gestartet. In der deutschen Exklave Büsingen am Hochrhein gewann die Mannschaft von DFB-Trainerin Bettina Wiegmann gegen die U 16-Auswahl aus der Schweiz auch dank eines Dreierpacks von Dafina Redzepi 5:0 (3:0). Es war der erste von zwei Vergleichen mit den Eidgenössinnen sowie das Premieren-Länderspiel für den neuen Jahrgang. Am Freitag (ab 11 Uhr) kommt es an selber Stelle zum erneuten Duell.

Vor 200 Zuschauern auf der Sportanlage Kirchberg leitete Jella Veit vom Hamburger SV den klaren Sieg mit ihrem Treffer in der 8. Minute ein. Hannah Günther erhöhte in der 17. Minute auf 2:0, ehe Redzepi von der TSG Hoffenheim noch vor der Pause zum 3:0 nachlegte ( 33.). Redzepi war dann auch in der zweiten Halbzeit erfolgreich, als sie in der 48. Minute auf 4:0 erhöhte. Für den Schlusspunkt sorgte schließlich Paulina Bartz in der 68. Minute mit ihrem Treffer zum 5:0-Endstand.

Vom 10. bis 13. November steht in der Sportschule Kaiserau in Kamen dann der nächste Lehrgang an, ehe am 4. Dezember gegen Belgien ein weiteres Testspiel steigt.

