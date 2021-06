5:0! Spanien zieht ins Achtelfinale ein

Am letzten Gruppenspieltag der EURO 2020 hat Spanien als Gruppenzweiter der Gruppe E das Achtelfinalticket gelöst. Gegen die Slowakei siegte die Mannschaft von Luis Enrique klar 5:0 (2:0). Im Achtelfinale trifft Spanien am kommenden Montag (ab 18 Uhr) in Kopenhagen auf Vize-Weltmeister Kroatien.

Ein kurioses Eigentor des slowakischen Torhüters Martin Dubravka brachte "La Furia Roja" nach einer halben Stunde auf die Siegerstraße. Aymeric Laporte (45.+2), Pablo Sarabia (56.) und Ferran Torres (67.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe, ehe Juray Kucka (71.) per Eigentor den Endstand markierte.

Schweden mit Last-Minute-Gruppensieg

Zeitgleich sicherte sich Schweden den Last-Minute-Gruppensieg. Gegen die polnische Nationalmannschaft siegten die Skandinavier 3:2 (1:0). Der Leipziger Emil Forsberg (2./59.) traf für Schweden, mit seinem ersten Tor nach 81 Sekunden erzielte er das zweitschnellste Tor bei EM-Endrunden. Lewandowski (61./84.) gelang der Ausgleich, Viktor Claesson (90.+4) setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.

Die Schweden waren bereits vor der Partie sicher für die K.o.-Phase qualifiziert und treffen als Gruppensieger im Achtelfinale am Dienstag (ab 18 Uhr) in Glasgow auf einen der besten Gruppendritten.

[sid]