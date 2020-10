5:0 in Moldau: U 21 gewinnt souverän

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft hat ihr EM-Qualifikationsspiel in Chisinau gegen Gastgeber Moldau 5:0 (3:0) gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz bleibt damit weiter im Rennen um die Endrundenteilnahme. Lukas Nmecha per Doppelpack (18., 25. Foulelfmeter) und Salih Özcan (41.) sorgten für die Halbzeitführung der DFB-Auswahl, die Jonathan Burkardt (67.) und Yannik Keitel (90.+2) ausbauen konnten.

"Diese Leistung ist nicht selbstverständlich, denn wir wissen, was in den letzten Tagen alles passiert ist. Die älteren Spieler haben das Heft in die Hand genommen und die anderen mitgezogen", freute sich Kuntz über den Auftritt seiner Mannschaft. "Wir waren bestimmt nicht fehlerfrei, aber das Engagement und die Einsatzbereitschaft waren überragend", so der Coach weiter.

Geiger scheitert doppelt

Die Gastgeber begannen mutig, pressten weit vorne und erschwerten so zunächst die Spieleröffnung beim deutschen Team, dem zudem auch einige Fehlpässe unterliefen. In der vierten Minute überraschte so Moldaus Victor Stina Keeper Lennart Grill beinahe mit einem Freistoß aus 35 Metern.

Langsam gewann der DFB-Nachwuchs aber mehr Sicherheit und kam über einen Standard vermeintlich zur Führung durch Nmecha (10.), doch Schiedsrichter Ferenc Karako aus Ungarn hatte zuvor auf Foulspiel entschieden. Wenig später zirkelte Dennis Geiger (15.) einen direkten Freistoß aufs kurze Eck, doch Keeper Victor Straistari parierte ebenso glänzend, wie beim zweiten Versuch des Hoffenheimers direkt im Anschluss.

Nmecha schnürt Doppelpack

Drei Minuten später patzte der moldauische Schlussmann bei einem weiteren Schuss von Geiger allerdings entscheidend, Nmecha musste aus zehn Metern nur noch ins leere Tor einschieben. Noch in den ersten 30 Minuten legte der deutsche Nachwuchs nach: Nach einem Gewühl im Strafraum wurde Nmecha zu Boden gebracht und versenkte den fälligen Strafstoß souverän zum 2:0-Zwischenstand.

Das Spiel wurde nun zusehends einseitig. Der Ball lief gut durch die deutschen Reihen und Florian Krüger hatte fast schon zwangsläufig das dritte Tor auf dem Fuß, verzog aus 15 Metern aber knapp (33.). Kurz vor der Pause legte das deutsche Team aber doch nach: Tim Handwerkers Freistoßflanke verlängerte Özcan per Kopf ins lange Eck. Und der 17 Jahre alte Debütant Florian Wirtz hätte beinahe aus spitzem Winkel gar für das 4:0 gesorgt (45.).

"Joker" Burkardt sticht

Kurz nach Wiederbeginn tauchte Krüger nach Ballgewinn im Mittelfeld frei vor Straistari auf, brachte den Ball aber nicht am Keeper vorbei (50.). In der 54. Minute musste Kuntz verletzungsbedingt Geiger vom Feld nehmen, brachte dafür Yannik Keitel. Kurz darauf hatte Krüger erneut die Chance auf das vierte Tor, brachte seinen Kopfball freistehend aber nicht aufs Tor (56.). Auch Nmecha scheiterte aus spitzem Winkel an Straistari (58.).

Glücklicher im Abschluss war der kurz zuvor eingewechselte Burkardt, der nach selbst eingeleitetem schnellen Angriff den moldauischen Keeper mit einem feinen Schlenzer aus kurzer Distanz überwinden konnte. Unrühmlicher Höhepunkt: Der Moldauer Iaser Turcan sah nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte (90.+1). Und Debütant Kother nutzte die Überzahl gleich zum Endstand.

