5:0 gegen Kasachstan: U 17 startet erfolgreich in EM-Qualifikation

Die deutschen U 17-Junioren sind mit einem souveränen 5:0 (3:0) gegen Kasachstan in die erste Runde der EM-Qualifikation gestartet. Nach dem Auftaktsieg im griechischen Patras geht es für die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wück in den verbleibenden Spielen am Samstag (ab 13 Uhr) erneut in Patras gegen Aserbaidschan und am Dienstag (ab 13 Uhr) in Nafpaktos gegen Gastgeber Griechenland. Die beiden Gruppenersten qualifizieren sich sicher für die nächste Runde, dazu kommen die vier besten Drittplatzierten aus den insgesamt 13 Gruppen.

"Das Wichtigste war, gut in das Turnier zu kommen und die Nerven im Griff zu behalten. Das ist der Mannschaft gut gelungen", freute sich Wück nach dem gelungenen Start. "Die Spieler haben die schwierigen Bedingungen angenommen".

Kapitän Torben Rhein eröffnete in der 10. Minute den Torreigen auf Vorarbeit von Marlon Roos Trujillo und legte in der 27. Minute nach Zuspiel von Lion Semic zum Halbzeitstand nach. Dazwischen hatte Turan Calhanoglu eine Vorlage von Außenverteidiger Bent Andresen zum 2:0 genutzt (15.). Luca Netz erhöhte in der 75. Minute. Der eingewechselte Danny Schmidt hatte den Treffer vorbereitet und sorgte kurz darauf selbst für den Endstand (77.).