5:0 gegen Israel: Auftaktsieg in EM-Quali

Zum Auftakt in die erste Qualifikationsrunde für die U 19-EM 2023 in Belgien haben die deutschen U 19-Frauen gegen Israel souverän 5:0 (4:0) gewonnen. Die 250 Zuschauer sahen einen einseitigen ersten Durchgang, in dem Franziska Kett (10.) und Jonna Brengel (15.) bereits früh die ersten beiden Treffer für die Mannschaft von Kathrin Peter erzielten. Kurz vor der Pause sorgten wieder Kett (40.) und Ilayda Acikgöz (44.) mit dem zweiten Doppelschlag für die Vorentscheidung. In der zweiten Halbzeit ließ es die Peter-Elf etwas ruhiger angehen. Lediglich die eingewechselte Alisa Grincenco (68.) setzte noch einen drauf und sorgte für den Endstand.

"Das war das erste Spiel mit dem neuen Team und wir wussten noch nicht genau wo wir stehen", sagte Kathrin Peter. "Wir sind aber gut ins Spiel reingekommen und haben es dominiert. Das frühe 2:0 hat uns Sicherheit gegeben und im zweiten Durchgang haben wir guten Kombinationsfußball gespielt. Auch in der Höhe war das ein verdienter Sieg."

Am Freitag (11. November, ab 10 Uhr) steht für Deutschland die nächste Partie auf dem Programm. In Shefayim heißt der Gegner dann Ukraine, bevor am Montag (14. November, ab 15 Uhr) an selber Stelle das Gruppenfinale gegen Österreich stattfindet.

[dfb]