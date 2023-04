5:0 gegen Irland zum EM-Qualiauftakt

Die deutschen U 19-Frauen haben das Auftaktspiel der EM-Qualifikation in Norwegen gegen Irland souverän gewonnen. Gegen die Irinnen setzte sich die Mannschaft von DFB-Trainerin Kathrin Peter klar mit 5:0 (1:0) durch. Im ersten Durchgang erzielte die Ravensburgerin Alara Şehitler (38.) den Führungstreffer für die DFB-Auswahl. Nach der Pause erhöhte Mittelstürmerin Mara Alber (66.) von der TSG Hoffenheim auf 2:0. In den Schlussminuten schraubten die eingewechselten Loreen Bender (86., 88.) und Marie Steiner (90+5.) das Ergebnis in die Höhe.

"Wenn man das Auftaktspiel 5:0 gewinnt, ist man natürlich glücklich", sagte Kathrin Peter. "Wir haben ein wenig gebraucht, um uns an die Bedingungen zu gewöhnen und das Spiel an uns zu reißen. Hintenraus haben wir verdient und deutlich gewonnen."

Am Ostersamstag (ab 12 Uhr) ist das Team gegen Kroatien erneut gefordert, bevor am Dienstag (ab 17 Uhr) der Turnierabschluss gegen Norwegen ansteht. Nur der Gruppensieger nimmt an der EM-Endrunde in Belgien (18. bis 30. Juli) teil, der Gruppenletzte steigt in die Liga B ab.

[dfb]