4:2 im Rückspiel: DFB-Team erreicht erstmals die Eliterunde

Historischer Abend für die deutsche Futsal-Nationalmannschaft: Durch den 4:2-Heimsieg im Rückspiel der Hauptrunden-Playoffs gegen Schweden hat das Team von Bundestrainer Marcel Loosveld erstmals die Eliterunde in der WM-Qualifikation erreicht. Das Hinspiel in Schweden am vergangenen Freitag hatte das DFB-Team ebenfalls 4:2 gewonnen.

Die Gäste aus Nordeuropa starteten stürmisch, Deutschland hatte zu Beginn der Partie alle Hände voll zu tun. Gerade nach Standards waren die Schweden höchstgefährlich. Fredrik Söderqvist (4.) und Peiman Pahlevan (11.) brachten den Ball aber nicht im Kasten unter.

Zwei Treffer kurz vor der Pause

Nach gut zehn Minuten stabilisierte sich Deutschland und kam seinerseits besser ins Spiel. Um offensiv in Erscheinung zu treten, brauchte es aber zunächst eine Einzelaktion. Michael Meyer (12.) verzog nach starkem Solo aus spitzem Winkel. Gabriel Oliveira (18.) setzte den Ball ebenfalls neben den Kasten.

Kurz vor der Pause ging es dann Schlag auf Schlag. Erst nutzte Luis Guilherme Drees Rodriguez (20.) eine Unachtsamkeit in Schwedens Defensive eiskalt aus, fast im direkten Gegenzug glich Nima Kadivar (20.) für die Gäste aus. Mit dem 1:1 ging es dann in die Kabine.

Drees Rodriguez und Sözer entscheiden das Spiel

Kurz nach Wiederanpfiff dann die erneute Führung für das DFB-Team: Muhammet Sözer (24.) knallte die Kugel humorlos unter die Latte - Traumtor. Schweden gab nicht auf, kämpfte sich nochmal zurück und glich durch Kadivar (30.) erneut aus, mit dem 3:2 durch Drees Rodriguez (36.) war das Duell aber entschieden. Sözer (40.) vollendete kurz vor Schluss einen Konter zum 4:2.

Die Eliterunde der WM-Qualifikation wird am 8. Juni ausgelost. In fünf Gruppen à vier Mannschaften treten die Teams in Hin- und Rückspielen gegeneinander an. Die fünf Gruppenersten qualifizieren sich direkt für die WM-Endrunde 2024, die vier besten Gruppenzweiten treten in Playoff-Partien gegeneinander an, um die letzten zwei europäischen Startplätze auszuspielen.

[dfb]