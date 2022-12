4:2 gegen Rom: Wolfsburg im Viertelfinale

Der deutsche Titelträger VfL Wolfsburg hat in der Vorrunde der Women's Champions League einen Riesenschritt in Richtung Gruppensieg gemacht. Das Team von Trainer Tommy Stroot setzte sich in Gruppe B gegen den ärgsten Verfolger AS Rom souverän mit 4:2 (2:1) durch. Nach dem 1:1 zwischen SKN St. Pölten und Slavia Prag steht das VfL sicher als Viertelfinalist fest - und das zum elften Mal nacheinander.

Torjägerin Ewa Pajor (24.) und Sveindis Jane Jonsdottir (40.) leiteten den Wolfsburger Sieg ein, bevor Andressa Alves (42.) die Partie wieder offen gestaltete. Mit einem Doppelschlag nach der Pause sorgten Nationalspielerin Lena Lattwein (52.) und wieder Pajor (53.) mit ihrem sechsten Treffer in der diesjährigen Saison in der Königsklasse für Klarheit. Sophie Haug betrieb nur noch Ergebniskosmetik (76.).

Bei nun zehn Punkten nach vier Spielen kann der Tabellenführer der FLYERALARM Frauen-Bundesliga den Gruppensieg mit einem Dreier am kommenden Freitag (ab 21 Uhr, live bei DAZN) gegen Slavia Prag vorzeitig klarmachen. Die AS Rom, die Wolfsburg vor gut zwei Wochen ein 1:1 abgetrotzt hatte, bleibt mit sieben Punkten auf Rang zwei.

[sid/bt]