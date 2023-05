4:2 gegen Frankreich: Prestigeerfolg im letzten Saisonspiel

Die deutschen U 16-Junioren haben einen erfolgreichen Saisonabschluss gefeiert und das zweite Länderspiel binnen vier Tagen gegen Frankreich in Dillingen vor 1007 Zuschauern 4:2 (1:1) gewonnen. Am Donnerstag hatte sich die Mannschaft von DFB-Trainer Michael Prus an selber Stelle 2:2 (0:1) vom französischen Nachwuchs getrennt.

Wie schon im ersten Duell geriet die DFB-Auswahl in Rückstand, nach sechs Minuten traf Adama Baradji zum 0:1. Doch noch vor der Pause kam das deutsche Team durch Montrell Culbreath vom 1. FC Kaiserslautern auf gleiche Höhe (44.), ehe Jamie Schuldes (Hannover 96) in der 69. Minute die 2:1-Führung erzielte. In der Schlussphase wurde es noch einmal wild: Zunächst erhöhte Cenny Neumann von RB Leipzig (90.), dann brachte Enzo Molbe (90.+2) die "Equipe Tricolore" wieder in Schlagdistanz. Den Schlusspunkt setzte aber Taycan Etcibasi vom FC Schalke 04 mit dem Treffer zum Endstand (90.+4).