4:2 gegen Frankfurt: Bayern im Viertelfinale

Frauen-Bundesligist FC Bayern München steht im Viertelfinale des DFB-Pokals der Frauen. Im Achtelfinale setzte sich die Mannschaft von Trainer Jens Scheuer 4:2 (2:1) gegen Ligakonkurrent Eintracht Frankfurt durch. Die Münchenerinnen revanchierten sich damit für die Niederlage am 6. Spieltag der FYLERALARM Frauen-Bundesliga.

Auf dem Campus des FC Bayern München nahmen die Gastgeberinnen das Spielgeschehen direkt in die eigene Hand. In der 27. Spielminute schlug Giulia Gwinn eine Flanke von der rechten Seite auf den zweiten Pfosten, dort lauerte Lea Schüller, die per Direktabnahme zum 1:0 traf. Nach dem Assist folgte für Gwinn der eigene Torerfolg. Die Flügelspielerin stand im gegnerischen Strafraum genau richtig und staubte einen Abpraller von Eintracht-Torfrau Merle Frohms zum 2:0 ab (38.). Noch vor der Halbzeit wurde Eintracht Frankfurt erstmals offensiv gefährlich und verkürzte direkt in Person von Sjoeke Nüsken (42.) auf 1:2.

Zweite Halbzeit, ähnliches Bild: Der FC Bayern machte das Spiel, die Eintracht versuchte, die Offensivaktionen der Gastgeberinnen früh zu stoppen. In der 55. Spielminute nutzte Klara Bühl eine Unaufmerksamkeit in der Frankfurter Defensive und baute die Führung auf 3:1 aus. Die Frankfurterinnen kamen jedoch abermals zurück, Laura Feiersinger (64.) verkürzte per sehenswertem Heber auf 2:3. Die Münchenerinnen wussten heute allerdings stets nachzulegen, Bühl (78.) schnürte per Distanzschuss ihren Doppelpack zum 4:2-Endstand.

Jena macht Viertelfinaleinzug erst spät klar

Im ersten Achtelfinale des Tages setzte sich Bundesligist FC Carl Zeiss Jena 3:1 (0:0) beim Regionalligisten Karlsruher SC durch. Zwei späte Tore durch Karla Görlitz (86.) und Nicole Woldmann (89.) entschieden die Partie.

Zuvor dauerte es bis zur 70. Spielminute ehe Verena Volkmer die Gäste aus Jena per Strafstoß in Führung brachte. Der KSC hatte kurze Zeit später die Antwort parat, Lisa Grunbacher erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich (75.).

Die Viertelfinalpartien werden im Frühjahr 2022 ausgetragen, terminiert ist die Runde der letzten Acht für den 01. und 02. März 2022. Die Halbfinals steigen am 17. und 18. April 2022, ehe es am 28. Mai 2022 im Rheinenergie-Stadion in Köln zum Endspiel um den DFB-Pokal der Frauen kommt.

[sid/mk]