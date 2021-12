4:1! Hoffenheim verabschiedet sich mit Stil

Die TSG Hoffenheim hat sich zuhause mit einer 4:1 (1:1)-Gala gegen den FC Arsenal aus der Champions League verabschiedet. Der Debütant aus der FLYERALARM Frauen-Bundesliga schließt die Gruppe C punktgleich mit den zweitplatzierten Engländerinnen ab, verlor das direkte Duell durch das 0:4 in London aber knapp.

Bei einem Sieg mit fünf Toren Unterschied wäre der Sprung ins Viertelfinale möglich geworden und die TSG startete gut, setzte gegen die Londonerinnen auf schnelles Umschaltspiel. In der 22. Minute war einer dieser Konter von Erfolg gekrönt, als Gia Corley Jule Brand in Szene setzte und die Nationalspielerin frei vor dem Tor die Nerven behielt. Arsenal profitierte beim Ausgleich in der 38. Minute vom Pech Tanja Wienroithers, die beim Rettungsversuch vor der heranstürmenden Mana Iwabuchi ins eigene Tor traf.

Doch die Kontertaktik der Gastgeber fruchtete auch in Halbzeit zwei: Chantal Hagel traf in der 55. Minute sehenswert zur erneuten Führung und erhöhte wenig später nach einem Fehler der Gäste im Aufbauspiel gar auf 3:1 (57.). Und es sollte noch besser kommen: Brand setzte sich auf links durch und flankte präzise in die Mitte, wo Corley per Kopf das vierte TSG-Tor markierte (60.). Am Ende fehlten den Hoffenheimerinnen zwei weitere Tore zum Weiterkommen.