4:1 gegen Russland: Dänemark als Gruppenzweiter weiter

Dänemark hat bei der EURO 2020 dank belgischer Schützenhilfe das Achtelfinale erreicht. Der Europameister von 1992 besiegte Russland 4:1 (1:0). Weil zeitgleich Belgien 2:0 gegen Finnland gewann, kletterten die Skandinavier dadurch sogar noch auf Rang zwei in der Gruppe B. Russland ist ausgeschieden.

Mikkel Damsgaard (38.), Yussuf Poulsen (59.), Andreas Christensen (79.) und Joakim Maehle (82.) trafen im Parken von Kopenhagen für die Dänen, Artjom Dsjuba (70.) erzielte mit einem Foulelfmeter den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer. Die Dänen treffen am Samstag (ab 18 Uhr) in der Runde der letzten 16 in Amsterdam auf Wales.