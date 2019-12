4:1 gegen Portugal: U 19 holt Gruppensieg

Die deutschen U 19-Frauen gehen als Gruppensieger in die nächste Runde in der EM-Qualifikation. Das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter setzte sich zum Abschluss des Vier-Nationen-Turniers in Braga mit 4:1 (3:0) gegen Gastgeber Portugal durch und fing den Kontrahenten an der Tabellenspitze noch ab. Nach zwei souveränen Siegen gegen Albanien (8:0) und Aserbaidschan (6:0) war der DFB-Auswahl das Weiterkommen schon vor der Partie nicht mehr zu nehmen gewesen.

"Es war ein sehr intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen. Wir haben am Anfang ein paar Minuten gebraucht, haben dann das Spiel aber gut in den Griff bekommen. Wir haben nach den Zweikämpfen gut umgeschaltet gut umgeschaltet und gut über die Außen gespielt. Zur Halbzeit war dann schon alles klar", sagte Peter. "Nach hinten raus ist um etwas der Akku ausgegangen, dennoch war es ein hochverdienter Sieg."

In einer im Großen und Ganzen ausgeglichenen ersten Halbzeit punktete die deutsche Auswahl vor allem mit Effizienz. Ivana Fuso (12.), Sophie Weidauer (18.), jeweils nach Zuspiel von Gia Corley, und Vanessa Fudalla (41.) legten mit ihren Toren den Grundstein für den deutschen Erfolg.

Willebrandt hält, Fudalla verwandelt

Das Spiel hätte aber auch früh eine andere Wendung nehmen können: Beim Stand von 0:0 hielt DFB-Torhüterin Wiebke Willebrandt einen Foulelfmeter von Telma Encarnação (6.). Zuvor hatte sie Francisca Nazareth im Strafraum von den Beinen geholt. Selbst einen Foulelfmeter verwandelte im zweiten Durchgang die DFB-Auswahl durch Fudalla (60.). Den Portugiesinnen gelang durch Andreia Jacinto noch der Ehrentreffer (62.).

Peter zog nach den drei Spielen ein positives Fazit: "Wir haben dreimal gewonnen, konnten in unserem Offensivspiel Automatismen einspielen. In der Defensive wurden wir nur im letzten Spiel gefordert, da gab es den einen oder anderen Punkt, an dem wir ansetzen werden."

Die 2. Qualifikationsrunde für das EM-Turnier in Georgien (18. bis 31. Juli 2020) findet im zweiten Quartal des kommenden Jahres statt.

[dfb]