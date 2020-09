4:1 gegen Moldau: U 21 meldet sich erfolgreich zurück

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft hat im vierten Spiel der Qualifikation zur EM 2021 zum dritten Mal gewonnen. Gegen die Auswahl aus Moldau setzte sich die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz in der Brita-Arena in Wiesbaden dank Treffern von Mergim Berisha (9.), Lukas Nmecha (62.), Nico Schlotterbeck (74.) und Florian Krüger (79.) 4:1 (1:0) durch und übernimmt damit in der Gruppe 9 mit neun Zählern auch wieder die Tabellenführung von Belgien (7).

Vom Anpfiff weg ging es in der hessischen Landeshauptstadt nur in Richtung moldauisches Tor. Den Angriffen fehlte aber noch die Präzision und die letzte Konsequenz. Bis zur neunten Minute, als Dennis Geiger Debütant Ismail Jakobs auf links perfekt bediente, dessen Hereingabe Berisha aus kurzer Distanz über die Linie drückte.

Nmecha trifft vom Punkt

Berisha war es auch, der zehn Minuten später das 2:0 auf dem Fuß hatte, aber aus spitzem Winkel am guten Gästekeeper Victor Straistari scheiterte (19.). Nach der anschließenden Ecke war Straistari zwar beim Schuss Salih Özcans geschlagen, dafür rettete der Außenpfosten. Und auch Nmecha brachte den Ball nach einem Solo freistehend nicht am Torhüter von Dinamo-Auto vorbei. Gegen Ende der ersten Hälfte schaltete das deutsche Team einen Gang zurück. Nun kamen auch die Gäste zu ersten Gelegenheiten, so verzog Victor Stina (38.) knapp.

Die deutsche U 21 kam mit mehr Tempo aus der Kabine und hatte durch Nmecha und Özcan (49.) gleich eine doppelte Schusschance, die wieder Straistari vereitelte. Eine knappe Stunde Spielzeit verging trotzdem, ehe das zweite deutsche Tor fiel. Robin Hack brachte einen freistoß scharf in die Mitte, wo Debütant Amos Pieper am Kopfball gehindert wurde (60.). Schiedsrichter Nejc Kajtazovic aus Slowenien entschied auf Strafstoß, den Nmecha sicher verwandelte.

Doppelpack in der Schlussphase

Der eingewechselte Jonathan Burkardt verpasste Tor Nummer drei wegen einer weiteren Glanztat des Keepers zwar (73.), doch unmittelbar danach flankte Ridle Baku perfekt auf Schlotterbeck, der wuchtig zum 3:0 einköpfte.

Der Druck ließ aber nicht nach und so führte eine Co-Produktion der beiden frisch eingewechselten Josha Vagnoman und Krüger zum vierten Treffer des Abends. Der Anschlusstreffer der Gäste durch Artiom Carastoian nach einem Abwehrfehler (84.) war lediglich Ergebniskosmetik. Zumal Krüger auf der Gegenseite das 5:1 nur knapp verpasste (89.).