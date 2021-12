40.000 Euro Geldstrafe für Dortmunder Bellingham

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Jude Bellingham im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens mit einer Geldstrafe in Höhe von 40.000 Euro belegt. Der Spieler des Bundesligisten Borussia Dortmund hat dem Urteil bereits zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig.

Bellingham hatte nach der Bundesligapartie gegen Bayern München am Samstag in einem TV-Interview über Schiedsrichter Felix Zwayer gesagt: "Du gibst einem Schiedsrichter, der schon vorher mal Spiele geschoben hat, das größte Spiel in Deutschland. Was erwartest du?" Dadurch hatte er die Unparteilichkeit des Schiedsrichters angezweifelt und letztlich in Abrede gestellt.

[mm]