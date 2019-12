40 Jahre U 21: 373 Spiele und zwei EM-Titel

Vor fast genau 40 Jahren feierte die U 21-Nationalmannschaft ihr Debüt. Zwar startete die Auswahl damals mit einer Niederlage, legte aber zugleich den Grundstein für zwei gewonnene Europameisterschaften und zwei weitere Finalteilnahmen. DFB.de wirft einen Blick zurück auf 373 Länderspiele.

Premiere: Das erste Spiel in der Geschichte der deutschen U 21-Nationalmannschaft fand am 10. Oktober 1979 in Torún gegen Polen statt. In der Startelf standen damals unter anderem die späteren Weltmeister Rudi Völler und Pierre Littbarski sowie mit Jonny Otten und Thomas Allofs zwei weitere Nationalspieler. Eingewechselt wurde zur zweiten Halbzeit auch der heutige Bundestrainer Joachim Löw. Deutschland unterlag 0:1.

Toreinstand: Das erste Tor erzielte die U 21-Auswahl in ihrem zweiten Auftritt gegen die Sowjetunion am 20. November 1979 in Tiflis. Beim 1:2 trug sich Bernd Klotz mit dem Treffer zum Endstand in die Geschichtsbücher ein. Am 26. Februar 1980 gelang im dritten Spiel der erste Sieg. In Dortmund traf erneut Bernd Klotz zum 1:0 über Schottland.

740 Akteure: Insgesamt 740 Spieler kamen für die deutsche U 21-Nationalmannschaft in 373 Länderspielen zum Einsatz. Rekordspieler ist Fabian Ernst mit 31 Einsätzen. Rekordtorschütze ist Pierre Littbarski mit 18 Treffern in 21 Einsätzen.

Gesamtbilanz: Insgesamt bestritt die deutsche U 21 373 Spiele - dabei feierte Deutschland 206 Siege, zudem gab es 95 Remis und 72 Niederlagen. Der höchste Sieg gelang dem Team beim 11:0 in Serravalle gegen San Marino am 17. November 2009 in der EM-Qualifikation. Die höchste Niederlage kassierte die U 21 beim 0:5 gegen Portugal im EM-Halbfinale am 27. Juni 2015.

Trainerschar: Erster U 21-Trainer Deutschlands war Berti Vogts, der die Auswahl von Oktober 1979 bis Mai 1990 in 81 Spielen betreute. Es folgte Rekordtrainer Hannes Löhr, der das Team in 112 Spielen betreute. Seine Amtszeit von fast zwölf Jahren ist die längste in der Geschichte der U 21. Insgesamt wurde das Team von acht verschiedenen Trainern betreut: Neben Vogts und Löhr waren das Jürgen Kohler (sechs Spiele), Uli Stielike (15 Spiele), Dieter Eilts (49 Spiele), Horst Hrubesch (37 Spiele), Rainer Adrion (37 Spiele) und Stefan Kuntz (36 Spiele). Kuntz ist der deutsche U 21-Trainer mit den meisten Spielen bei U 21-Europameisterschaften (zehn).

Erste EM-Teilnahme: Am 2. Dezember 1980 startete die DFB-Auswahl erstmals in die Qualifikation zur Europameisterschaft und unterlag prompt Bulgarien in Plovdiv 0:1. Es sollte die einzige Niederlage in den sechs Qualifikationspartien bleiben. Es folgten fünf Siege und Deutschland zog ins Viertelfinale der EM 1982 gegen Spanien ein. Dort unterlag die Elf von Trainer Berti Vogts Spanien im Hinspiel auf Teneriffa am 24. Februar 1982 zwar mit 0:1, revanchierte sich aber durch ein 2:0 in Augsburg am 6. April und erreichte das Halbfinale. Pierre Littbarski und Rudi Völler erzielten die ersten Tore bei einer EM-Finalrunde.

Erstes EM-Finale: Durch zwei Siege im Halbfinale gegen die Sowjetunion (4:3 und 5:0) erreichte das Team nur rund drei Jahre nach der Gründung erstmals das EM-Endspiel. In Hin- und Rückspiel unterlag Deutschland nur knapp England. Nach dem 1:3 auf der Insel reichte das 3:2 im Rückspiel vor heimischem Publikum nicht ganz. Dem Tor von Völler im Hinspiel in Sheffield am 21. September 1982 ließ Littbarski am 12. Oktober in Bremen den ersten Dreierpack der Teamgeschichte folgen. Bei der EM 2019 erreichte das deutsche Team zum insgesamt vierten Mal das Finale, kassierte mit dem 1:2 gegen Spanien aber die zweite Finalniederlage.

Europameister: Bei der Europameisterschaft in Schweden 2009 erreichte Deutschland als bester Gruppenzweiter das Halbfinale gegen Italien. Am 26. Juni 2009 erzielte Andreas Beck gegen den favorisierten Rekord-Europameister Italien das 1:0 zum Finaleinzug. Im Finale gegen England, gegen das man zuvor in der Gruppenphase 1:1 gespielt hatte, spielte die deutsche Auswahl groß auf und fegte die Young Lions mit 4:0 vom Platz. Gonzalo Castro, der schon im Gruppenspiel das 1:0 erzielte, Mesut Özil und zweimal Sandro Wagner schossen die U 21 des DFB zum ersten Titel der Auswahlgeschichte.

Keimzelle: Mit Manuel Neuer, Jerome Boateng, Benedikt Höwedes, Mats Hummels, Sami Khedira und Mesut Özil waren beim Sieg am 29. Juni in Malmö gleich sechs spätere Weltmeister von 2014 Teil der Startelf.

Titel Nummer zwei: Acht Jahre nach dem Erfolg von Malmö und ein Jahr nach der olympischen Silbermedaille von Rio de Janeiro gelang den Junioren der nächste EM-Coup. Im Finale der EM 2017 traf Deutschland auf Spanien, das 13 Spiele nacheinander bei U 21-Europameisterschaften gewonnen hatte und sogar 15-mal in Serie unbesiegt geblieben war. Dank eines Kopfballtreffers von Mitchell Weiser in der 40. Minute siegte die Auswahl des heutigen Trainers Stefan Kuntz 1:0 und sicherte sich den zweiten EM-Titel.

Torgarant: Bester deutscher Torschütze bei einer U 21-EM ist Luca Waldschmidt, der bei der EM 2019 mit sieben Treffern Toptorjäger wurde und zum ersten deutschen Torschützenkönig seit Pierre Littbarski wurde. Littbarski traf bei der EM 1982 insgesamt sechsmal.

EM-Rekordspieler: Max Meyer und Nadiem Amiri kamen jeweils neunmal bei U 21-Europameisterschaften zum Einsatz und sind damit die deutschen Rekordspieler bei Endrunden.

Serien: Die längste Siegesserie gab es zwischen September 2015 und November 2016, als die Auswahl 13 Siege in Folge feierte. Der Rekord an ungeschlagenen Spielen in Folge liegt gar bei 16 Partien. Nachdem die U 21 das erstmals zwischen 1982 und 1984 unter Berti Vogts schaffte, stellte das DFB-Team diese Marke unter Stefan Kuntz zwischen November 2017 und Juni 2019 ein.

Lieblings- und Angstgegner: Am häufigsten traf die U 21 in ihrer Geschichte auf das Nachwuchsteam aus England. 17-mal ging es insgesamt gegen die Briten, dabei gelangen sechs Siege und fünf Remis bei ebenfalls sechs Niederlagen. Gegen kein Team spielte Deutschlands U 21 so oft und blieb dabei ungeschlagen wie gegen die Schweiz (15 Spiele). Die meisten Niederlagen gab es gegen Spanien. Sieben der 13 Vergleiche mit den Iberern gingen verloren. Gegen Portugal verlor die U 21 die letzten fünf Aufeinandertreffen - die längste Niederlagenserie gegen einen Gegner.

