4:0 im Finale: Regensburg ist Futsal-Meister

Aufsteiger Jahn Regensburg Futsal hat die Überraschung perfekt gemacht und sich als Vierter der Vorrunde zum Meister der zweiten Saison in der Futsal-Bundesliga gekrönt. In der Neuauflage der Finalspiele um die Meisterschaft von 2017 und 2020 setzte sich der Jahn beim Gastgeber HOT 05 Futsal mit 4:0 (1:0) durch und sicherte sich den zweiten Meistertitel nach 2017. Nach der Vizemeisterschaft in der Premierensaison bleibt für das Team aus Hohenstein-Ernstthal auch in der zweiten Bundesligaspielzeit der zweite Platz. Regensburg tritt somit in die Fußstapfen des Premierenmeisters Stuttgarter Futsal Club, den die Ostbayern in zwei packenden Halbfinalspielen knapp aus dem Weg geräumt hatten.

Vor 537 Zusehenden im ausverkauften HOT-Sportzentrum legte Regensburgs André Peres mit einem abgefälschten Schuss vor (12.), mit einem schnellen Gegenstoß baute Gustavo Poersch (33.) den Vorsprung aus. Als HOT 05 alles riskierte und den Torwart frühzeitig für einen weiteren Feldspieler opferte, traf jeweils erneut Poersch, der schon im Halbfinale mit drei Treffern zum Matchwinner geworden war, ins verwaiste Tor zum 3:0 und 4:0 zur Entscheidung (35., 38.).

Regensburg nutzt Chancen eiskalt

Beide Mannschaften schenkten sich von Beginn an nichts und gingen mit vollem Körpereinsatz zur Sache. Im Laufe der ersten Halbzeit erspielten sich aber die Gastgeber von HOT 05 Futsal leichte Feldvorteile, kamen aber wegen einer konzentrierten Abwehrleistung des Jahn selbst kaum zum Torabschluss. Die Führung des Aufsteigers fiel mehr oder weniger aus heiterem Himmel, ließ die HOT-Kicker in ihrer Bemühung um Spielkontrolle aber unbeeindruckt. Jedoch blieben die Offensivaktionen für die Regensburger meist zu durchschaubar. Zum Ende des ersten Durchgangs wurde der Druck immer größer, die drittbeste Defensive der Vorrunde rettete aber die Null in die Halbzeitpause.

Auch nach dem Seitenwechsel spielte Regensburg abwartend und machte hinten die Räume extrem eng, sodass es für den so offensivstarken HOT 05 vorne kaum ein Durchkommen gab. Als die Kräfte zu schwinden schienen, nutzte der Jahn einen blitzschnellen Konter zum zweiten Treffer. HOT 05 hatte in der Saison noch in jeder Partie mindestens ein Tor erzielt und warf alles nach vorne, hatte aber Pech, als Nationalspieler Christopher Wittig den Pfosten traf (34.). Im Gegenzug machte Regensburg alles klar. Die Rote Karte gegen HOT-Spieler Gabriel Francisco de Oliveira Costa erschwerte zudem eine mögliche Aufholjagd (35.).

[sid/bt]