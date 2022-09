4:0 gegen Tschechien: U 18 startet mit Sieg ins Turnier

Den U 18-Junioren ist ein erfolgreicher Start ins Vaclav-Jezek-Turnier in der Tschechischen Republik gelungen. Gegen die Gastgeber gelang der Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wörns in Zlin ein deutliches 4:0 (1:0).

Leander Popp von Hertha BSC sorgte schon in der Anfangsphase für die deutsche Führung (10.), die Nelson Weiper vom 1. FSV Mainz 05 (53.), Tom Bischof von der TSG Hoffenheim (59.) und Arijon Ibrahimovic vom FC Bayern München (61.) nach der Halbzeit binnen neun Minuten ausbauten.

"In der zweiten Halbzeit haben wir es souverän gespielt"

"Mit der ersten Halbzeit war ich überhaupt nicht zufrieden, was Ballverluste, Robustheit und Intensität angeht. Die Führung war da schon ein wenig glücklich", erklärte Wörns. "In der zweiten Halbzeit haben wir es dann souverän gespielt, auch wenn es noch nicht so war, wie ich es mir vorstelle."

Am Freitag (ab 16 Uhr) kommt es an selber Stelle zum Duell mit den USA, ehe es zum Abschluss am Sonntag (ab 11 Uhr) in Kromeriz gegen Mexiko geht. Daneben stehen noch Finnland und die Slowakei im Teilnehmerfeld, in dem jedes Team drei Partien bestreitet.