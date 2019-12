4:0 gegen Spanien: Wamser trifft dreifach

Die deutschen U 17-Juniorinnen haben einen Saisonstart nach Maß erwischt. Zum Auftakt des Vier-Nationen-Turniers in Schweden setzte sich die Mannschaft der neuen DFB-Trainerin Friederike Kromp souverän 4:0 (1:0) gegen Spanien durch.

"In der ersten Halbzeit war es ein extrem hart umkämpftes Spiel. Die Mannschaft hat diszipliniert gespielt und taktisch gut gegen den Ball gearbeitet. Wir haben uns dafür mit schönen Toren belohnt und am Ende auch in der Höhe verdient gewonnen", freute sich Kromp über den starken Auftritt ihres Teams.

Wamser trifft dreimal

Im Stadion Paskbergsvallen in Varberg schnürte Carlotta Wamser einen Dreierpack. Die Angreiferin von der Spvg Brakel markierte in der 17. Minute den Führungstreffer und legte nach der Halbzeitpause zum 2:0 (66.) und zum Endstand (90.+2) nach. Natasha Kowalski vom VfL Wolfsburg hatte zuvor in der 83. Minute zum 3:0 getroffen.

Am Samstag geht es ab 17 Uhr in Halmstad gegen Gastgeber Schweden weiter, ehe zum Abschluss am Dienstag (ab 18 Uhr) erneut in Varberg das Duell mit den USA auf dem Programm steht.