Zeigt in seiner fünften U 21-Partie eine starke Leistung: Tom Krauß (Nr. 6)

4:0 gegen Lettland: U 21 zurück an der Tabellenspitze

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft hat die Qualifikation zur EURO 2023 in Rumänien und Georgien wieder in der eigenen Hand. Das nach vielen Ausfällen neu zusammengestellte Team von DFB-Trainer Antonio Di Salvo setzte sich auf dem Aachener Tivoli 4:0 (3:0) gegen Lettland durch und eroberte in der Qualigruppe B mit nun 18 Punkten nach sieben Partien die Tabellenspitze zurück.

Israel, am Dienstag (ab 17 Uhr, live bei ProSieben Maxx) im Topspiel der Gruppe B Gegner der deutschen Mannschaft, folgt mit 16 Zählern auf Platz zwei, Polen hat als Dritter 14 Punkte auf dem Konto.

Kapitän Jonathan Burkardt (25.) vom 1. FSV Mainz 05 und Eintracht Frankfurts Ansgar Knauff (26.) trafen innerhalb weniger Sekunden. Burkardt (43.) erhöhte noch vor der Pause zur 3:0-Halbzeitführung. Malik Tillman von Bayern München stellte in der 75. Minute den Endstand her.

Burkardt: "Alle Jungs haben gut performt"

"Das war ein sehr schönes Spiel von uns. Alle Jungs haben gut performt", sagte der starke Burkardt nach der Partie. "Wir haben uns heute Selbstvertrauen geholt und ich hoffe, dass wir das Spiel in Israel auch gewinnen können."

Di Salvo setzte vor 7718 Fans auf dem Tivoli, darunter der frisch gewählte DFB-Präsident Bernd Neuendorf, in seiner Startelf auf zwei Debütanten. Freiburgs Torhüter Noah Atubolu stand erstmals zwischen den Pfosten, Marton Dardai von Hertha BSC feierte ebenfalls seine Premiere im Unterbau der A-Nationalmannschaft. Als Spielführer führte Burkardt das deutsche Team in einem 4-3-3-System aufs Feld.

Zu Beginn war der deutschen Mannschaft aber noch anzumerken, dass sie in dieser Konstellation noch nie zusammengespielt hat. Im Spielaufbau unterliefen dem DFB-Nachwuchs immer wieder Fehlpässe, die Automatismen griffen noch nicht. Dabei hatte Deutschland allerdings deutlich mehr Ballbesitzphasen, die Letten lauerten auf Konter.

DFB-Team presst früh und wird belohnt

Die erste gute Möglichkeit für den amtierenden Europameister ergab sich in der 16. Minute. Jan Thielmann schickte Jamie Leweling im Strafraum steil, Frenks Orols im lettischen Tor blockte den Schuss des Fürthers aber ab. Sieben Minuten später rutschte Thielmann an einer scharfen Hereingabe von Ansgar Knauff vorbei (23.) - die deutsche Führung lag nun in der Luft.

Das Di Salvo-Team störte nun früher, ging schon im Spielaufbau der Gäste auf den ballführenden Mann - und wurde belohnt. Tom Krauß grätschte einem Letten in einer frühen Pressingaktion den Ball vom Fuß. Burkardt kam an die Kugel und schob überlegt zum 1:0 für Deutschland ein (25.). Nur wenige Sekunden später das gleiche Bild: Diesmal störte Burkardt den Spielaufbau tief in der lettischen Hälfte, passte auf Knauff, der Keeper Orols mit einem Schuss ins lange Eck keine Abwehrchance ließ (26.).

Knauff verpasste in der 39. Minute seinen zweiten Treffer knapp, kurz darauf zeigte Burkardt mit einem gefühlvollen Schlenzer in den Winkel zum 3:0-Pausenstand (43.) sein ganzes Können. Für den Mainzer war es das neunte Tor im 18. U 21-Einsatz.

Atubolu pariert Elfmeter stark, Tillman legt nach

Nachdem Lettland im ersten Durchgang kaum einmal in die gefährliche Zone gekommen war und Atubolu im deutschen Kasten praktisch nichts zu tun hatte, sorgte eine Standardsituation für die erste Chance der Gäste. Roberst Veips zwang den Freiburger Keeper mit einem Kopfball nach einer Freistoßflanke zu einer Glanzparade (49.).

Das DFB-Team nahm nun etwas Geschwindigekit und Druck aus dem Spiel heraus, ohne dabei aber seine Dominanz zu verlieren. Chancen waren nun aber eher eine Seltenheit. Die Letten hatten in der 66. Minute hingegen ihrerseits die große Möglichkeit zum 1:3. Debütant Dardai foulte im Strafraum Dario Sits, doch Atubolu parierte den Elfmeter von Lukass Vapne stark und hielt die Null (66.).

Bayerns Tillman rechtfertigte eine Viertelstunde vor dem Abpfiff seine Einwechslung und erzielte mit seinem dritten Treffer im dritten U 21-Spiel den 4:0-Endstand (75.).

[dfb]