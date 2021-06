4:0 gegen Israel: Portugal siegt im letzten EM-Test

Die portugiesische Nationalmannschaft, zweiter EM-Gruppengegner des DFB-Teams, hat ihre Generalprobe für die am Freitag beginnende Europameisterschaft bestanden. Der Titelverteidiger um den fünfmaligen Weltfußballer Cristiano Ronaldo besiegte am Mittwochabend die Auswahl Israels mit 4:0 (2:0).

Bruno Fernandes (42., 90.+1) von Manchester United, Juves Ronaldo (44.) und Joao Cancelo vom englischen Meister Manchester City (86.) erzielten die Tore in Lissabon. Der Europameister trifft am 19. Juni (ab 18 Uhr, live in der ARD) in München am zweiten Spieltag der Gruppe F auf die deutsche Nationalmannschaft.