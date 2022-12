4:0 bei Rosengard: Bayern im Viertelfinale

4:0 beim FC Rosengard und Viertelfinaleinzug: Die Bayern-Frauen jubeln in Schweden

Der FC Bayern München hat vorzeitig das Viertelfinale der in der Vorrunde der Women's Champions League erreicht. Das Team von Trainer Alexander Straus setzte sich in der Gruppe D gegen den Gruppenletzten FC Rosengard in Schweden souverän mit 4:0 (1:0) durch und ist von Platz zwei nicht mehr zu verdrängen, da Benfica Lissabon gegen den mit Bayern nun punktgleichen Tabellenführer FC Barcelona mit 2:6 verlor.

Zu Beginn der Partie mühten sich die Münchnerinnen und kamen nur selten in Abschlusspositionen. Kurz vor der Halbzeitpause platzierte die brasilianische Außenverteidigerin Tainara de Souza da Silva (38.) nach einer Ecke von Nationalspielerin Lina Magull einen Kopfball im gegnerischen Tor und brachte den FC Bayern in Führung.

Nach der Pause erhöhte Nationalspielerin Sydney Lohmann (65.) mit einem Schuss aus kurzer Distanz, ehe die englische Europameisterin Georgia Stanway (73.) und die eingewechselte Julia Landenberger (90.) den Endstand herstellten.

