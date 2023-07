4. Spieltag in Hamburg: Spitzenspiel der Blindenfußball-Bundesliga

In Hamburg steigt am Samstag und Sonntag der 4. Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga. Während der aktuelle Tabellenführer Sportfreunde Blau-Gelb Blista Marburg und der Verfolger FC St. Pauli neben ihrem direkten Duell jeweils noch einen weiteren Härtetest bestehen müssen, kommt es sowohl im Tabellenmittelfeld als auch am unteren Ende zu direkten Aufeinandertreffen. Dabei entscheidet sich auch, ob es in der letzten Runde am 16. September auf dem Roncalliplatz in Köln zu Duellen mit echtem Finalcharakter kommen wird.

Am Samstag (ab 9 Uhr) muss in der ersten Begegnung das Team von Borussia Dortmund unbedingt weitere drei Zähler gegen die SG PSV Köln/Fortuna 95 Düsseldorf einfahren, um die Chance auf eine mögliche Meisterschaft nicht zu verspielen. Die Borussen gehen mit ihren zahlreichen Nationalspielern rund um Hasan (Ted) Altunbas sicherlich als Favorit in die Begegnung, mit Cengiz Koparan hat die SG jedoch einen brandgefährlichen Angreifer in ihren Reihen.

Im Kampf um die Meisterschaft scheint Hertha BSC bereits vorzeitig ausgeschieden, möchte aber in der Begegnung gegen den VSC/ABSV Wien erneut in die obere Tabellenhälfte vordringen. Der MTV Stuttgart hingegen hat noch alle Karten selbst in der Hand. Gegen den FC Ingolstadt geht es für die Schwaben darum, ihr Torverhältnis deutlich aufzubessern, um weiter im Rennen um die Meisterschaft zu bleiben. Der Fokus wird insbesondere auf Nationalspieler Alexander Fangmann liegen, der sich in dieser Saison immer wieder als treffsicher (7 Tore) zeigte.

Revierderby BVB gegen Schalke

Was schließlich am Samstagnachmittag ab 15 Uhr in Hamburg geboten wird, ist deutscher Blindenfußball auf Spitzenniveau. Zunächst kommt es zum Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. Beide Teams haben sich durch türkische Nationalspieler verstärkt und zeigen sich als außerordentlich treffsicher. Mit Hasan Satay auf der Seite der Borussen und Emre Aslan auf Seiten der Königsblauen stehen sich die beiden derzeit Zweitplatzierten der Torschützenliste (beide 9 Treffer) direkt gegenüber.

In der darauffolgenden Begegnung trifft dann der Gastgeber vom FC St. Pauli auf die Sportfreunde Blau-Gelb Blista Marburg - Tabellenführer gegen den Tabellenzweiten. Aktuell liegen die Hessen mit dem besseren Torverhältnis vorne. Daher müssen die Kiezkicker auf Sieg spielen. Im Gegensatz zu den Hamburgern kann Marburg auf den kompletten Kader zurückgreifen und ist von Verletzungen verschont geblieben.

Tabellennachbarn sind auch die Teams des FC Ingolstadt 04 und des VSC/ABSV Wien, die am Sonntagmorgen aufeinandertreffen. Im Kellerduell der Blindenfußball-Bundesliga wird ebenfalls mit viel Spannung erwartet, ob der Liganeuling aus Bayern sein erstes Bundesliga-Tor erzielen wird.

Eintritt ist frei

Die letzten Begegnungen am Sonntag versprechen Spannung. Zunächst trifft der FC Schalke 04 auf die Spielgemeinschaft PSV Köln/Fortuna 95 Düsseldorf. Klar favorisiert sind die Knappen aus Gelsenkirchen, die aktuell den fünften Tabellenplatz belegen. In der vorletzten Begegnung kommt es dann zum Aufeinandertreffen der mehrfachen Deutschen Meister MTV Stuttgart und Sportfreunde Blau-Gelb Blista Marburg. Auf beiden Seiten ist man mit zahlreichen Nationalspielern gespickt und hat Erfahrung in Spitzenduellen. Den Abschluss des Spieltages macht die Partie FC St. Pauli gegen Hertha BSC.

Der Eintritt zu den Spielen ist frei. Für blinde und sehbehinderte Menschen werden die Begegnungen live vor Ort und im Internet durch Spielbeschreiber kommentiert. Die Blindenfußball-Bundesliga wird realisiert durch die DFB-Stiftung Sepp Herberger, den Deutschen Behindertensportverband und den Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Weitere Informationen zur Blindenfußball-Bundesliga unter www.blinden-fussball.de.

Die Begegnungen

Samstag, 8. Juli:

9 Uhr: SG PSV Köln/Fortuna 95 Düsseldorf - Borussia Dortmund

11 Uhr: VSC/ABSV Wien - Hertha BSC

13 Uhr: FC Ingolstadt 04 - MTV Stuttgart

15 Uhr: Borussia Dortmund - FC Schalke 04

17 Uhr: FC St. Pauli - SFBG Blista Marburg

Sonntag, 9. Juli:

9 Uhr: FC Ingolstadt 04 - VSC/ABSV Wien

11 Uhr: FC Schalke 04 - SG PSV Köln/Fortuna 95 Düsseldorf

13 Uhr: MTV Stuttgart - SFBG Blista Marburg

15 Uhr: FC St. Pauli - Hertha BSC

[dfb]