4. Spieltag: Bayern gegen Frankfurt erstmals in der Allianz Arena

Noch sind die ersten Spieltage der Saison 2023/2024 in der Google Pixel Frauen-Bundesliga nicht zeitgenau angesetzt, da steht ein Highlight des 4. Spieltags aber schon fest: Meister FC Bayern München empfängt am Samstag, 14. Oktober (ab 18 Uhr), Eintracht Frankfurt in der Allianz Arena. Erstmals sind die Bayern-Frauen damit im Rahmen eines Ligaspiels in dem großen Stadion zu Gast, zuvor war das nur bei einigen Champions League-Spielen der Fall. Die Begegnung wird live im Free-TV bei der ARD ausgestrahlt, außerdem übertragen MagentaSport und DAZN.

Die Google Pixel Frauen-Bundesliga startet am 15. September (ab 18.15 Uhr) mit dem Eröffnungsspiel des SC Freiburg gegen den FC Bayern München. Die zeitgenauen Ansetzungen der restlichen Begegnungen der ersten beiden Spieltage werden in der kommenden Woche bekanntgegeben. Die Ansetzungen der Spieltage 3 und 4 folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

[as]