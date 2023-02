3720 Euro Geldstrafe für die SpVgg Bayreuth

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Drittligisten SpVgg Bayreuth im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen zweier Fälle eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 3720 Euro belegt.

In der Nachspielzeit des Drittligaspiels gegen die SV 07 Elversberg am 8. November 2022 warfen Bayreuther Zuschauer auf Höhe der Mittellinie mindestens zwei Becher auf das Spielfeld. Die Partie musste kurz unterbrochen werden, um diese vom Feld zu räumen.

Darüber hinaus wurde etwa zehn Minuten nach Spielende aus der Trainerkabine der SpVgg Bayreuth, in welcher sich zu diesem Zeitpunkt mehrere Trainerassistenten befanden, dreimal gegen eine Verbindungstür zur Schiedsrichterkabine geschlagen sowie in lautstarker, unsportlicher und aggressiver Art immer wieder in Richtung des Schiedsrichter-Teams geschrien.